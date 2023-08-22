Що відбувається з курсом долара

Готівковий курс долара почав зростати. У більшості фінансових установ досі зберігається багатокурсовість. Проте зліт курсу відбувся з інших причин.

Читайте також Заробляти від 30 тисяч гривень без досвіду можливо: яку професію обрати

Олексій Козирев Фінансовий аналітик Дійсно, за останні дні готівковий курс долара зростає. Причому, в частині обмінників фінансових компаній ще й зберігається багатокурсовість, коли операції з "білих" доларів за курсом купівлі/продажу відрізняються порівняно з цінниками за "синіми" доларами, що є нонсенсом для всіх країн, окрім нашої.

На думку аналітика, зміни курсу цього тижня відбулися через регулярніші перевірки валютообмінників та анулювання ліцензії однієї з найбільших компаній ТОВ "Фінод".

Козир зауважує, що великих мережах валютообмінників почастішали перевірки правоохоронців та інших контролюючих органів. Це скоротило кількість працюючих точок обміну, особливо – оптових. Адже багато мереж, дізнаючись про можливі перевірки в їх регіоні, просто воліють не працювати в цей час.

Скорочення точок при збереження потреб у валютних операціях – завжди шанс заробити на цьому. Це і призводить до підвищення цінників обмінок,

– резюмує він.

Ананлітик нагадує й про те, що 21 серпня відбулося анулювання ліцензії однієї з найбільших компаній ТОВ "Фінод". Санкції ввели через невиконання пунктів, які ввів Нацбанк відносно виявлених порушень.

Це один із найбільших операторів цього ринку, що скорочує і без того, що зменшилася кількість обмінників. У результаті, маємо черговий "загон оленів" за курсом. Вважаю такий стан справ ситуативним і якщо громадяни не будуть реагувати на гру "на підвищення" – все досить швидко вщухне, хоча спроби розгойдати ринок і курс продовжуватимуться.

– підкреслив Козирев

Який курс валют в Україні сьогодні

У банках:

продаж долара – 38,3 гривні, купівля – 37,5 гривень;

продаж євро – 41,9 гривні, купівля – 41,05 гривні.

В обмінниках:

продаж долара – 38,32 гривні, купівля – 37,67 гривень;

продаж євро – 41,97 гривні, купівля – 41,42 гривні.

На чорному ринку:

продаж долара – 38,25 гривні, купівля – 38,07 гривень;

продаж євро – 41,85 гривні, купівля – 41,58 гривні.

Банкіра Анна Золотько розповіла 24 Каналу, яким, вірогідно, буде курс валют цього тижня. На її думку, разючих змін не буде. Готівковий курс долара знаходитиметься в діапазоні 37,6 – 38,5 гривень.