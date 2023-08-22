Яку професію обрати у 2023 році
У суспільстві досі існує міф, що заробляти багато можуть лише ті, хто має багато досвіду. Проте у сучасному світі високий дохід отримують спеціалісти з високими знаннями і прагненням до розвитку, навіть без великого стажу.
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Де можна отримувати високу зарплату без досвіду:
- Водій
Дохід таких спеціалістів починається від 20 тисяч гривень. Для того, щоб заробляти більше, маючи таку професію, краще не влаштовуватися в одну якусь компанію, а надавати послуги як ФОП.
- Майстер у ювелірний салон
Ця професія не є простою. Проте, переважно, компанії шукають людину без досвіду для того, аби головний ювелір передав свої знання і навчив технології роботи саме на цьому виробництві.
- Офіціант
Доволі непроста робота, але прибуткова. Особливо у закладах у туристичних місцях. Офіціанти заробляють мінімум 30 тисяч гривень.
- Рієлтор
Професія хоч і сезонна, проте неймовірно прибуткова. Головне розібратися з юридичною частиною. Маючи цю спеціальність, ви можете отримувати від 1000 доларів, якщо докладати сили.
- Кредитний експерт
Фінансові організації продовжують розширювати спектр своїх послуг та створювати свої консультаційні сфери, де достатньо вивчити невеликий масив інформації, аби заробляти від 30 тисяч гривень.