Яку професію обрати у 2023 році

У суспільстві досі існує міф, що заробляти багато можуть лише ті, хто має багато досвіду. Проте у сучасному світі високий дохід отримують спеціалісти з високими знаннями і прагненням до розвитку, навіть без великого стажу.

Читайте також Інвестиції, трейдинг, депозити: як у 2023 році крипторинок дає можливість заробляти

Де можна отримувати високу зарплату без досвіду:

Водій

Дохід таких спеціалістів починається від 20 тисяч гривень. Для того, щоб заробляти більше, маючи таку професію, краще не влаштовуватися в одну якусь компанію, а надавати послуги як ФОП.

Зверніть увагу! Найбільше серед водіїв заробляють далекобійники.

Майстер у ювелірний салон

Ця професія не є простою. Проте, переважно, компанії шукають людину без досвіду для того, аби головний ювелір передав свої знання і навчив технології роботи саме на цьому виробництві.

Офіціант

Доволі непроста робота, але прибуткова. Особливо у закладах у туристичних місцях. Офіціанти заробляють мінімум 30 тисяч гривень.

Рієлтор

Професія хоч і сезонна, проте неймовірно прибуткова. Головне розібратися з юридичною частиною. Маючи цю спеціальність, ви можете отримувати від 1000 доларів, якщо докладати сили.

Кредитний експерт

Фінансові організації продовжують розширювати спектр своїх послуг та створювати свої консультаційні сфери, де достатньо вивчити невеликий масив інформації, аби заробляти від 30 тисяч гривень.

Зараз українці в середньому заробляють 16,5 тисяч гривень.