Несмотря на мощные санкции, россияне прибегают к схемам, которые помогают им обходить санкционные пакеты. Не секрет, что многие подсанкционные товары попадают в Россию через страны, не поддерживающие санкции Запада. Это могут быть страны бывшего СССР: Казахстан, Грузия, Армения и т.д.

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Во время разговора с 24 Каналом Эксперт Олег Пендзин рассказывает, что в 11 пакете санкций четко прописаны схемы, которыми пользуется Россия для обхода санкций. В частности, речь идет о так называемом "потерянном транзите".

  • К примеру, есть некая киргизская компания, заказывающая в Нидерландах или Германии микрочипы, навигаторы, системы позиционирования и т.д. Она ждет этого товара, но он идет транзитом через Россию. Впоследствии, где-то посередине этого процесса товар исчезает. Таким образом, если посмотреть на статистику, Кыргызстан за 2022 год и первое полугодие 2023 года нарастил в 10 раз закупку компьютерной техники.
  • Второй вариант обхода санкций – посредничество не подсанкционных компаний. Возьмем пример из Армении. На сегодняшний день в стране на одного жителя приходится по 3 стиральных машины, которые были привезены из других стран.

Олег Пендзин

Экономический эксперт

Факт остается фактом, ведь мы понимаем, что те или иные товары все-таки попадают в Россию, несмотря на санкции.
  • Как пишет The New York Times, импорт через Грузию и соседние Армению и Азербайджан помог России пережить более года после объявления войны
  • А согласно исследованию TBC Capital, за первые 6 месяцев 2022 года объемы транзита грузов между Турцией и Россией выросли втрое. И часть из них проходила по дорогам Грузии.
  • Интересно, Bild пишет, что по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, после начала полномасштабной войны экспорт товаров немецкого происхождения в страны СНГ значительно возрос.
  • Кроме того, по подсчетам Восточного комитета немецкой экономики, в 2022 году экспорт автомобилей и автозапчастей в Казахстан вырос на 507%, а в Армению – на 761%.
  • Химическую продукцию в прошлом году экспортировали в Казахстан – на 129% больше, в Армению – на 110%.
  • А в Politico отмечают, что уровень импорта ключевых микрочипов и электроники в Россию вернулся на довоенный уровень. И все из-за обхода санкций.

О схемах обхода ограничений пишут даже российские СМИ. По данным издания "Верстка", в случае с Арменией, через которую тоже проходят пути, большую партию иностранных товаров не перевозят самолетом в страну-агрессор, а отправляют по суше в Иран. После этого товар "едет" кораблями через Каспийское море в порт Астрахани.

Из попавших в российское медиа закрытых российских таможенных данных, следует, что компоненты и в дальнейшем могут беспрепятственно поступать в страну-агрессор. За последние полгода российские власти растаможили:

  • компоненты американских Analog Devices Inc. на сумму свыше 98 миллионов долларов,
  • Xilinx – более 75 миллионов долларов,
  • Microchip Technology – более 42 миллионов долларов,
  • Texas Instruments – не менее 38 миллионов долларов,
  • а также Infineon, крупнейшего в Германии производителя полупроводников, – более 28 миллионов долларов.

По словам Пендзина, 10 и 11 пакетов санкций значительно усилили ответственность производителя за идентификацию конечного потребителя своей продукции. То есть такой ситуации, например, что Volkswagen продает в Грузию огромное количество автомобилей собственного производства, в десятки раз превышающих количество населения самой страны, уже не будет.

Также мы должны понимать, что китайские фирмы помогают России получать микрочипы и микросхемы. Поэтому в 11 пакете санкций были введены ограничения на конкретные китайские фирмы. Все эти вещи отслеживаются Евросоюзом, но как только европейцы что-то закрывают, россияне ищут обходные пути.

Но, например, такие подсанкционные товары, как микрочипы, микросхемы и т.п., стоят в России в два раза дороже. К слову, Range Rover Sport нового образца в Европе стоит где-то 120 тысяч евро, а в России – 350 тысяч долларов,
– говорит эксперт.

А, например, для того, чтобы осуществить обслуживание собственных самолетов, российский аэрофлот загоняет их в Иран. Однако нужно понимать, что это все обходится России очень дорого, кроме того, это значительно дольше. Но, несмотря ни на что, это пока работает.

на сайте "Война и санкции", созданного при поддержке Министерства иностранных дел и Национального агентства по предотвращению коррупции, опубликовали санкционные списки компаний и лиц, причастных к развязанию, поддержке и содействию военной агрессии Россию против Украины.

Согласно данным, больше всего санкций в отношении России ввели США. В общем количестве число ограничений с 24 февраля 2022 года составляет 2 796.

Еще в начале июня эксперт по энергетике Кен Сильверстайн рассказал The Telegraph, что Путин не думал, что у западных стран хватит смелости для защиты Украины, а сейчас именно Россия стала международным изгоем:

  • До начала полномасштабной войны поставки природного газа из России в Европу составляли 40%, а сейчас не более 20%.
  • С начала этого года по май доходы России упали на 18,5%, а дефицит страны уже составляет почти 3,5 триллиона рублей.
  • Об угрозе для экономики это еще раньше говорил экономист Олег Пендзин. Все заявления о якобы 2% роста ВВП России – ложь, ведь сейчас ВВП составляет минус 1,9% по сравнению с прошлым годом.