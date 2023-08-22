Почему санкции иногда не работают

Несмотря на мощные санкции, россияне прибегают к схемам, которые помогают им обходить санкционные пакеты. Не секрет, что многие подсанкционные товары попадают в Россию через страны, не поддерживающие санкции Запада. Это могут быть страны бывшего СССР: Казахстан, Грузия, Армения и т.д.

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​ Во время разговора с 24 Каналом Эксперт Олег Пендзин рассказывает, что в 11 пакете санкций четко прописаны схемы, которыми пользуется Россия для обхода санкций. В частности, речь идет о так называемом "потерянном транзите".

К примеру, есть некая киргизская компания, заказывающая в Нидерландах или Германии микрочипы, навигаторы, системы позиционирования и т.д. Она ждет этого товара, но он идет транзитом через Россию. Впоследствии, где-то посередине этого процесса товар исчезает. Таким образом, если посмотреть на статистику, Кыргызстан за 2022 год и первое полугодие 2023 года нарастил в 10 раз закупку компьютерной техники.

Второй вариант обхода санкций – посредничество не подсанкционных компаний. Возьмем пример из Армении. На сегодняшний день в стране на одного жителя приходится по 3 стиральных машины, которые были привезены из других стран.

Олег Пендзин Экономический эксперт Факт остается фактом, ведь мы понимаем, что те или иные товары все-таки попадают в Россию, несмотря на санкции.

Как пишет The New York Times, импорт через Грузию и соседние Армению и Азербайджан помог России пережить более года после объявления войны

А согласно исследованию TBC Capital, за первые 6 месяцев 2022 года объемы транзита грузов между Турцией и Россией выросли втрое. И часть из них проходила по дорогам Грузии.

Интересно, Bild пишет, что по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, после начала полномасштабной войны экспорт товаров немецкого происхождения в страны СНГ значительно возрос.

Кроме того, по подсчетам Восточного комитета немецкой экономики, в 2022 году экспорт автомобилей и автозапчастей в Казахстан вырос на 507%, а в Армению – на 761%.

Химическую продукцию в прошлом году экспортировали в Казахстан – на 129% больше, в Армению – на 110%.

А в Politico отмечают, что уровень импорта ключевых микрочипов и электроники в Россию вернулся на довоенный уровень. И все из-за обхода санкций.

Как россияне поддерживают оборонную промышленность

О схемах обхода ограничений пишут даже российские СМИ. По данным издания "Верстка", в случае с Арменией, через которую тоже проходят пути, большую партию иностранных товаров не перевозят самолетом в страну-агрессор, а отправляют по суше в Иран. После этого товар "едет" кораблями через Каспийское море в порт Астрахани.

Обратите внимание! Российская оборонная промышленность критически зависит от зарубежных микрочипов и процессоров.

Из попавших в российское медиа закрытых российских таможенных данных, следует, что компоненты и в дальнейшем могут беспрепятственно поступать в страну-агрессор. За последние полгода российские власти растаможили:

компоненты американских Analog Devices Inc. на сумму свыше 98 миллионов долларов,

Xilinx – более 75 миллионов долларов,

Microchip Technology – более 42 миллионов долларов,

Texas Instruments – не менее 38 миллионов долларов,

а также Infineon, крупнейшего в Германии производителя полупроводников, – более 28 миллионов долларов.

Работают ли пакеты санкций

По словам Пендзина, 10 и 11 пакетов санкций значительно усилили ответственность производителя за идентификацию конечного потребителя своей продукции. То есть такой ситуации, например, что Volkswagen продает в Грузию огромное количество автомобилей собственного производства, в десятки раз превышающих количество населения самой страны, уже не будет.

Также мы должны понимать, что китайские фирмы помогают России получать микрочипы и микросхемы. Поэтому в 11 пакете санкций были введены ограничения на конкретные китайские фирмы. Все эти вещи отслеживаются Евросоюзом, но как только европейцы что-то закрывают, россияне ищут обходные пути.

Но, например, такие подсанкционные товары, как микрочипы, микросхемы и т.п., стоят в России в два раза дороже. К слову, Range Rover Sport нового образца в Европе стоит где-то 120 тысяч евро, а в России – 350 тысяч долларов,

– говорит эксперт.

Интересно, что Mercedes и BMW полностью прекратили обслуживание компьютерным обеспечением своих бывших дилеров в России. Теперь для того, чтобы провести техническое обслуживание и обеспечить гарантией автомобили, выезжают в соседние страны, например Азербайджан, Грузию, Армению и другие.

А, например, для того, чтобы осуществить обслуживание собственных самолетов, российский аэрофлот загоняет их в Иран. Однако нужно понимать, что это все обходится России очень дорого, кроме того, это значительно дольше. Но, несмотря ни на что, это пока работает.

Несмотря на все ограничения провоцируют упадок экономики.

на сайте "Война и санкции", созданного при поддержке Министерства иностранных дел и Национального агентства по предотвращению коррупции, опубликовали санкционные списки компаний и лиц, причастных к развязанию, поддержке и содействию военной агрессии Россию против Украины.

Согласно данным, больше всего санкций в отношении России ввели США. В общем количестве число ограничений с 24 февраля 2022 года составляет 2 796.

Обратите внимание! 14 августа на рынке зафиксировали существенный обвал рубля по отношению к доллару. Следовательно, курс составлял 100 рублей за 1 доллар. Среди факторов, повлиявших на столь рекордный обвал, были и коллективные ограничения Запада в отношении России. Если сравнить курс рубля в июне прошлого года с показателями на сегодняшний день, то рубль упал почти вдвое с того времени.

Еще в начале июня эксперт по энергетике Кен Сильверстайн рассказал The Telegraph, что Путин не думал, что у западных стран хватит смелости для защиты Украины, а сейчас именно Россия стала международным изгоем: