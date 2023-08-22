Чому санкції інколи не працюють

Попри потужні санкції росіяни вдаються до схем, які допомагають їм обходити санкційні пакети. Не секрет, що чимало підсанкційних товарів потрапляють до Росії через країни, які не підтримують санкції Заходу. Відтак це можуть бути країни колишнього СРСР: Казахстан, Грузія, Вірменія тощо.

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​Під час розмови з 24 Каналом експерт Олег Пендзин розповідає, що у 11 пакеті санкцій чітко прописані схеми, якими користується Росія для обходу санкцій. Зокрема мова йде про так званий "загублений транзит".

До прикладу, є якась киргизька компанія, яка замовляє в Нідерландах чи Німеччині мікрочіпи, навігатори, системи позиціювання тощо. Вона чекає цього товару, але він йде транзитом через Росію. Згодом, десь посередині цього процесу, товар зникає. Таким чином, якщо глянути на статистику, Киргизстан за 2022 рік і перше півріччя 2023 року наростив в 10 разів закупівлю комп'ютерної техніки.

Другий варіант обходу санкцій – посередництво компаній, які не є підсанкційними. Візьмемо приклад з Вірменії. На сьогодні в країні на одного мешканця припадає по 3 пральних машини, які були привезені з інших країн.

Олег Пендзин Економічний експерт Факт залишається фактом, адже ми розуміємо, що ті чи інші товари все-таки потрапляють в Росію попри санкції.

Як пише The New York Times, імпорт через Грузію і сусідні Вірменію та Азербайджан допоміг Росії пережити понад рік після оголошення війни.

А згідно з дослідженням TBC Capital, за перші 6 місяців 2022 року обсяги транзиту вантажів між Туреччиною та Росією зросли втричі. І частина з них проходила дорогами Грузії.

Цікаво, Bild пише, що за даними Федерального статистичного відомства ФРН, після початку повномасштабної війни експорт товарів німецького походження в країни СНД значно зріс.

Крім того, за підрахунками Східного комітету німецької економіки, у 2022 рік експорт автомобілів та автозапчастин до Казахстану виріс на 507%, а до Вірменії аж на 761%.

Хімічної продукції торік експортували у Казахстан – на 129% більше, у Вірменію – на 110%.

А у Politico зазначають, що рівень імпорту ключових мікрочіпів та електроніки до Росії повернувся на довоєнний рівень. І все через обхід санкцій.

Як росіяни підтримують оборонну промисловість

Про схеми обходу обмежень пишуть навіть російські ЗМІ. За даними видання "Верстка", у випадку з Вірменією, через яку теж проходять шляхи, велику партію іноземних товарів не перевозять літаком до країни-агресорки, а відправляють суходолом до Ірану. Після цього товар "їде" кораблями через Каспійське море до порту Астрахані.

Зверніть увагу! Російська оборонна промисловість критично залежить від закордонних мікрочіпів та мікропроцесорів.

Із закритих російських митних даних, які потрапили до російського медіа, компоненти й надалі можуть безперешкодно надходити до країни-агресорки. За останні пів року російська влада розмитнила:

компоненти американських Analog Devices Inc. на суму понад 98 мільйонів доларів,

Xilinx — понад 75 мільйонів доларів,

Microchip Technology — понад 42 мільйонів доларів,

Texas Instruments — не менше ніж 38 мільйонів доларів,

а також Infineon, найбільшого в Німеччині виробника напівпровідників, — понад 28 мільйонів доларів.

Чи працюють пакети санкцій

За словами Пендзина, 10 та 11 пакети санкцій значно посилили відповідальність виробника за ідентифікацію кінцевого споживача своєї продукції. Тобто такої ситуації, наприклад, що Volkswagen продає в Грузію величезну кількість автомобілів власного виробництва, які в десятки разів перевищують кількість населення самої країни, вже не буде.

Також, ми маємо розуміти, що китайські фірми допомагають Росії отримувати мікрочіпи та мікросхеми. Тому в 11 пакеті санкцій ввели обмеження на конкретні китайські фірми. Всі ці речі відстежуються Євросоюзом, але як тільки європейці щось закривають, росіяни шукають обхідні шляхи.

Але, наприклад, такі підсанкційні товари, як мікрочіпи, мікросхеми тощо, коштують в Росії у два рази дорожче. До слова, Range Rover Sport нового зразку у Європі коштує десь 120 тисяч євро, а в Росії – 350 тисяч доларів,

– каже експерт.

Цікаво, що Mercedes та BMW повністю припинили обслуговування комп'ютерним забезпеченням своїх колишніх дилерів у Росії. Тепер для того, щоб провести технічне обслуговування та забезпечити гарантією автомобілі виїжджають в сусідні країни, як-от Азербайджан, Грузію, Вірменію та інші.

А, наприклад для того, щоб здійснити обслуговування власних літаків російський аерофлот заганяє їх в Іран. Однак, потрібно розуміти, що це все обходиться Росії дуже дорого, крім того, це значно довше. Але попри все, це поки працює.

Попри все обмеження провокують занепад економіки

На сайті "Війна та санкції", який був створений за підтримки Міністерства закордонних справ та Національного агентства з питань запобігання корупції, опублікували санкційні списки компаній та осіб, які причетні до розв’язання, підтримки та сприяння військовій агресії Росію проти України.

Згідно з даними найбільше санкцій щодо Росії запровадили США. У загальній кількості число обмежень від 24 лютого 2022 року становить 2 796.

Зверніть увагу! 14 серпня на ринку зафіксували суттєвий обвал рубля щодо долара. Відтак курс становив 100 рублів за 1 долар. Серед чинників, які вплинули на такий рекордний обвал, були й колективні обмеження Заходу щодо Росії. Якщо порівняти курс рубля у червні минулого року з показниками на сьогодні, то рубль впав майже вдвічі з того часу.

Ще на початку червня експерт з питань енергетики Кен Сільверстайн розповів The Telegraph, що Путін не думав, що у західних країн вистачить сміливості для захисту Україну, а зараз саме Росія стала міжнародним вигнанцем: