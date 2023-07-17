Відносини між Грузією та Росією

Росія до початку війни в Україні 2014 року досить "дружньо" товаришувала й з іншими сусідніми країнами, як от Грузія. Ця "дружба" навіть переросла у великий збройний конфлікт, коли у 2008 році росіяни незаконно окупували Південну Осетію й Абхазію. Після такого розвитку подій влада країни розірвала будь-які дипломатичні зв'язки з агресоркою.

Читайте також Крах економіки: як Росія сама влаштувала собі пастку

Але через 14 років опісля цих трагічних подій Грузія продовжує будувати тісні зв'язки з країною, яка "відхапала" у неї понад 20% території. Це одна п'ята території усієї Грузії.

Зверніть увагу, що ВВП Грузії у 2022 році зросло на 10%. Як розповідає керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександра Паращія, 2 – 3 процентні пункти – це внесок саме Росії.

Як розповідає 24 Каналу перший посол Грузії в Україні та член правління Грузинського центру стратегічного аналізу Валерій Чечелашвілі, одними із головними факторами такого росту були фінансові ресурси, які поступили із хвилею репатріантів з Росії, особливо після оголошення про нібито часткову мобілізацію в Росії.

Валерій Чечелашвілі Перший посол Грузії в Україні та член правління Грузинського центру стратегічного аналізу Минулого року росіяни привезли із собою десь 2 мільярди доларів в Грузію. А ці кошти для країни, у якої бюджет складається із 6 мільярдів доларів, доволі значна сума. При цьому йдеться тільки про банківські перекази. Я думаю, що крім цього, були ще й кошти, які вони привезли як "кеш у кишенях".

Однак співрозмовник додав, що на показники щодо ввезених коштів росіян не варто розраховувати, адже вони не є стійкими. На наступний рік все може змінитися.

Цікаво й те, що ніхто не може сказати, які саме суми проводяться через трансфер по криптовалютах. На жаль, це не піддається ані контролю, ані оцінкам експертів. Тому суми можуть бути насправді й більшими.

Ще на початку повномасштабного вторгнення, Грузія відмовилася приєднуватися до санкцій Заходу через те, що це "завдасть більшої шкоди країні та народу".

Восени минулого року МВФ підвищив річний прогноз економічного зростання Грузії до 10% через імміграцію росіян та фінансові притоки, викликаних війною.

За даними Нацбанку Грузії у 2022 році загальна сума грошових переказів склала 4,37 мільярда доларів, майже половина з яких – з Росії. Грузинські ЗМІ також пишуть, що за рік на грузинські банківські карти російські позаштатні співробітники перевели близько 1,32 мільйона доларів – це на 5325% більше, ніж у 2021 році.

Що впливає на грузинську економіку найсуттєвіше

За словами Валерія Чечелашвілі, на економіку Грузії впливає багато факторів, адже це складний регіон. Змінюється й глобальний контекст, у тому числі й економічних відносин в результаті варварського нападу Росії на Україну.

Йдеться про те, що Росія капсулюється, вона під жорстокими санкціями Заходу, тому усі транзитні зв'язки, які йшли через Росію перелаштовуються,

– додає він.

Значення Південного Кавказу й транспортного коридору, який проходить через цей регіон

Зараз для Центральної Азії та Китаю його значення збільшується. А для Грузії та решти країн Південного Кавказу це добре і, в принципі, якби була правильна послідовна економічна політика, то можна було б цим дуже добре скористатися.

На жаль, такої економічної політики на сьогодні з боку грузинського уряду не спостерігається. Таким чином виникають проблеми, які пов'язані з тим, що економіка Грузії більш залежить від країни-агресорки. І в економічному контексті це означає, що важко прогнозувати економічне майбутнє країни, тому що російський ринок та бізнес політично заангажований. Рішення там приймаються залежно від політичних уподобань влади, а не від економічних реалій,

– пояснює експерт.

Місце Росії в системі внутрішньоекономічних зв'язків Грузії

Сьогодні будь-який вид співпраці з гвалтівниками та вбивцями не створює комфорту жодній із країн. Але попри це Росія займає стабільну другу позицію в системі внутрішньоекономічних зв'язків Грузії після Туреччини.

Найсумніше те, що після організації Євразійського економічного союзу минулого року, рівень торгівля з ЄврАзЕС перевищив перший раз за всю історію Грузії рівень торгівлі з Євросоюзом на 300 мільйонів доларів,

– додає Валерій Чечелашвілі.

Ще рік тому рівень торгівлі з Євросоюзом був на 500 мільйонів доларів більше, ніж з Євразійським союзом.

Якщо ж виділити найкритичніші фактори, то найнебезпечнішими для Грузії стають:

залежність від імпорту пшениці та муки з Росії. Це десь 95% імпорту;

з Росії. Це десь 95% імпорту; критична залежність від експорту вина. Десь 70% експорту грузинського вина відправляється на російський ринок.

Це сприяє досить нестабільній ситуації. Якщо абстрагуватися від усіх політичних оцінок, то російський ринок в найближчому майбутньому, відповідно до наслідків наступу України, почне відчувати внутрішній тиск зниження споживчого попиту.

З таким нестабільним партнером, до того ж який орієнтується на помилкову ціннісну систему координат, взагалі розвивати співпрацю дуже ризиковано. Особливо у тому положенні, коли усі основні стратегічні партнери Грузії проводять дуже жорстоку санкційну політику. Грузії, звичайно, варто було б приєднатися до цього списку санкцій. Однак цього не відбувається, і це велика помилка,

– підсумував пан Валерій.

Куди тікають росіяни: новий прихисток у сусідів

За даними Мін'юсту Грузії, передає Bussness Media Georgia, за минулий рік іноземці купили в країні 15 тисяч квартир, з них 6 тисяч квартир – росіяни.

Вже за I квартал 2023 року громадяни країни-агресорки придбали ще 2 187 квартир.

Друге місце посіли громадяни Ізраїлю. Вони придбали в Грузії 1 892 квартири.

А третє – українці. На їхньому рахунку придбано 1 321 квартира. Число покупців складає 880 людей.

За підсумками 2022 року Сакартвело, як її часто називають самі грузини, може стати одним зі світових лідерів за темпами росту економіки, констатує видання Reuters. І все через те, що щонайменше 112 тисяч росіян тікають зі своєї країни не з пустими руками.

Важливо! За інформацією Міністерства внутрішніх справ Грузії, в країну у 2022 році в'їхало майже 1,5 мільйона росіян. Якщо у січні 2021 року число осіб, які перетинали грузинсько-російський кордон становило 2 564, то в аналогічний період 2022 року цифра сягнула до 27 292 осіб.

Показники інфляції

Згідно з даними Національної служби статистики Грузії від 3 квітня цього року, у березні річна інфляція в країні склала 5,3%, а порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни знизилися на 0,2%.

Для порівняння минулого року у травні річна інфляція становила аж 13,3%.

На формування річної інфляції здебільшого вплинула зміна цін на такі групи товарів:

продукти харчування та безалкогольні напої – зростання на 11,8%;

житло, вода, електрика, газ – зростання на 11,1%;

охорона здоров'я – зниження на 9,1%;

транспорт – зниження на 8%.

Грузинський ларі за останній рік зміцнився

За даними Bloomberg валюти Грузії, Вірменії, а також Таджикистану щодо долара після повномасштабного вторгнення Росії в Україну сильно зміцнилися. За даними "Мінфіну" на сьогодні за один долара США в Грузії потрібно віддати майже 2,6 ларі.

Причина – російські іммігранти. Після втечі з країни-агресорки вони принесли з собою заощадження, еквівалентні мільярдам доларів.

Грузинський ларі зміцнився на більш ніж на 16%. Це перевершило зростання російського рубля, який більше не є валютою, що вільно торгується.





За даними Нацбанку Грузії, грошові перекажи, що надійшли в країну з Росії наприкінці 2022 року, еквівалентно більші ніж 60% всіх переказів.

Станом на грудень 2022 року грошові перекази становили 317,3 мільйона доларів. Для порівняння: в аналогічний період у 2021 році ця сума становила 39,7 мільйона доларів.

Як Грузія допомагає обходити санкції Росії

Імпорт через Грузію і сусідні Вірменію та Азербайджан допоміг Росії пережити понад рік після оголошення війни, пише The New York Times. І хоч уряд країни нібито заявляє, що дотримується санкцій Заходу, втім товари та гроші протікають майже безперешкодно.

Згідно з дослідженням, проведеним TBC Capital, провідним інвестиційним банком Грузії, за перші шість місяців 2022 року обсяги транзиту вантажів між Туреччиною та Росією зросли втричі, і значна їх частина проходила дорогами Грузії.

Грузія балансує між своєю офіційною прозахідною орієнтацією та економічною залежністю від Росії,

– заявила Марія Шагіна, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Цікаво, що "дружня" Росія цілком реально залишається небезпечною для всіх країн, які раніше перебували у складі Радянського Союзу.

За словами політтехнолога Бориса Тизенгаузена, доки Росія володіє ядерним потенціалом, вона залишається загрозою не лише для України, а й для усіх її сусідів – Вірменії, Грузії тощо.

На Росії світ клином не зійшовся

За спостереженнями Валерія Чечелашвілі, грузинська влада ніяк не намагається зменшити вплив Росії на економіку країни.

Я був би дуже радий, якби я бачив, що грузинська влада бореться з цією залежністю від російського ринку. Якщо взяти до уваги дві категорії, які я вище наводив щодо імпорту пшениці та експорту вина, то з року в рік зберігається одне й те ж положення щодо цього,

– каже посол.