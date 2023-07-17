Отношения между Грузией и Россией

Россия до начала войны в Украине в 2014 году довольно "дружественно" дружила и с другими соседними странами, как Грузия. Эта "дружба" даже переросла в большой вооруженный конфликт, когда в 2008 году россияне незаконно оккупировали Южную Осетию и Абхазию. После такого развития событий власти страны разорвали любые дипломатические связи с агрессором.

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Но через 14 лет после этих трагических событий Грузия продолжает строить тесные связи со страной, которая "отхапала" у нее более 20% территории. Это одна пятая территории всей Грузии.

Обратите внимание, что ВВП Грузии в 2022 году вырос на 10%. Как рассказывает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, 2 – 3 процентных пункта – это вклад именно России.

Как рассказывает 24 Каналу первый посол Грузии в Украине и член правления Грузинского центра стратегического анализа Валерий Чечелашвили, одними из главных факторов такого роста были финансовые ресурсы, поступившие с волной репатриантов из России, особенно после объявления о якобы частичной мобилизации в России.

Валерий Чечелашвили Первый посол Грузии в Украине и член правления Грузинского центра стратегического анализа В прошлом году россияне привезли с собой около 2 миллиардов долларов в Грузию. А эти средства для страны, у которой бюджет состоит из 6 миллиардов долларов, достаточно значительная сумма. При этом речь идет только о банковских переводах. Я думаю, что кроме этого были еще и средства, которые они привезли как "кэш в карманах".

Однако собеседник добавил, что на показатели по ввозимым средствам россиян не стоит рассчитывать, ведь они неустойчивые. На следующий год все может измениться.

Интересно и то, что никто не может сказать, какие именно суммы проводятся через трансфер по криптовалютам. К сожалению, это не поддается ни контролю, ни оценкам экспертов. Поэтому суммы могут быть на самом деле и больше.

Еще в начале полномасштабного вторжения Грузия отказалась присоединяться к санкциям Запада из-за того, что это "нанесет больший вред стране и народу".

Осенью прошлого года МВФ повысил годовой прогноз экономического роста Грузии до 10% из-за иммиграции россиян и финансовых притоков, вызванных войной.

По данным Нацбанка Грузии в 2022 году общая сумма денежных переводов составила 4,37 миллиарда долларов, почти половина из которых – из России. Грузинские СМИ Также пишут, что за год на грузинские банковские карты российские внештатные сотрудники перевели около 1,32 миллиона долларов – это на 5325% больше, чем в 2021 году.

Что влияет на грузинскую экономику существенней всего

По словам Валерия Чечелашвили, на экономику Грузии влияют многие факторы, ведь это сложный регион. Изменяется и глобальный контекст, в том числе и экономические отношения в результате варварского нападения России на Украину.

Речь идет о том, что Россия капсулируется, она под жесткими санкциями Запада, поэтому все транзитные связи, которые шли через Россию, перестраиваются.

– добавляет он.

Значение Южного Кавказа и транспортного коридора, проходящего через этот регион

Сейчас для Центральной Азии и Китая его значение увеличивается. А для Грузии и других стран Южного Кавказа это хорошо и, в принципе, если бы была правильная последовательная экономическая политика, можно было бы этим очень хорошо воспользоваться.

К сожалению, такой экономической политики сегодня со стороны грузинского правительства не наблюдается. Таким образом, возникают проблемы, связанные с тем, что экономика Грузии больше зависит от страны-агрессора. И в экономическом контексте это означает, что сложно прогнозировать экономическое будущее страны, потому что российский рынок и бизнес политически заангажирован. Решения там принимаются в зависимости от политических предпочтений власти, а не от экономических реалий,

– объясняет эксперт.

Место России в системе внутриэкономических связей Грузии

Сегодня любой вид сотрудничества с насильниками и убийцами не создает комфорта ни одной из стран. Но несмотря на это Россия занимает стабильную вторую позицию в системе внутриэкономических связей Грузии после Турции.

Самое печальное то, что после организации Евразийского экономического союза в прошлом году, уровень торговли с ЕврАзЭС превысил первый раз за всю историю Грузии уровень торговли с Евросоюзом на 300 миллионов долларов.

– добавляет Валерий Чечелашвили.

Еще год назад уровень торговли с Евросоюзом был на 500 миллионов долларов больше, чем с Евразийским союзом.

Если выделить самые критические факторы, то наиболее опасными для Грузии становятся:

зависимость от импорта пшеницы и муки из России. Это где-то 95% импорта;

из России. Это где-то 95% импорта; критическая зависимость от экспорта вина. Примерно 70% экспорта грузинского вина отправляется на российский рынок.

Это способствует достаточно нестабильной ситуации. Если отвлечься от всех политических оценок, то российский рынок в ближайшем будущем, в соответствии с последствиями наступления Украины, начнет ощущать внутреннее давление снижения потребительского спроса.

С таким нестабильным партнером, к тому же ориентирующимся на ложную ценностную систему координат, вообще развивать сотрудничество очень рискованно. Особенно в том положении, когда все основные стратегические партнеры Грузии проводят жесточайшую санкционную политику. Грузии, конечно, следовало бы присоединиться к этому списку санкций. Однако этого не происходит, и это большая ошибка,

– подытожил господин Валерий.

Куда бегут россияне: новое убежище у соседей

По данным Минюста Грузии, передает Bussness Media Georgia, за прошлый год иностранцы купили в стране 15 тысяч квартир, из них 6 тысяч квартир – россияне.

Уже за I квартал 2023 года граждане страны-агрессора приобрели еще 2187 квартир.

Второе место заняли граждане Израиля. Они приобрели в Грузии 1892 квартиры.

А третье – украинцы. На их счету 1321 приобретенная квартира. Число покупателей составляет 880 человек.

По итогам 2022 года Сакартвело, как ее часто называют сами грузины, может стать одним из мировых лидеров по темпам роста экономики, констатирует издание Reuters. И все потому, что не менее 112 тысяч россиян бегут из своей страны не с пустыми руками.

Важно! По информации Министерства внутренних дел Грузии, в страну в 2022 году въехало почти 1,5 миллиона россиян. Если в январе 2021 года число пересекавших грузино-российскую границу, составляло 2 564, то в аналогичный период 2022 года цифра достигла до 27 292 человек.

Показатели инфляции

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии от 3 апреля этого года, в марте годовая инфляция в стране составила 5,3%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%.

Для сравнения в прошлом году в мае годовая инфляция составила 13,3%.

На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы товаров:

продукты питания и безалкогольные напитки – рост на 11,8%;

жилье, вода, электричество, газ – рост на 11,1%;

здравоохранение – снижение на 9,1%;

транспорт – понижение на 8%.

Грузинский лари за последний год укрепился

По данным Bloomberg, валюты Грузии, Армении, а также Таджикистана по отношению к доллару после полномасштабного вторжения России в Украину сильно укрепились. По данным "Минфина", на сегодня за один доллар США в Грузии нужно отдать почти 2,6 лари.

Причина – российские иммигранты. После побега из страны-агрессора они принесли с собой сбережения, эквивалентные миллиардам долларов.

Грузинский лари укрепился более чем на 16%. Это превзошло рост российского рубля, который больше не является свободно торгуемой валютой.





По данным Нацбанка Грузии, денежные переводы, поступившие в страну из России в конце 2022 года, эквивалентны более 60% всех переводов.

По состоянию на декабрь 2022 денежные переводы составляли 317,3 миллиона долларов. Для сравнения: в аналогичный период в 2021 году эта сумма составила 39,7 миллиона долларов.

Как Грузия помогает обходить санкции России

Импорт через Грузию и соседние Армению и Азербайджан помог России пережить больше года после объявления войны, пишет The New York Times. И хотя правительство страны якобы заявляет, что соблюдает санкции Запада, впрочем, товары и деньги протекают почти беспрепятственно.

Согласно исследованию, проведенному TBC Capital, ведущим инвестиционным банком Грузии, за первые шесть месяцев 2022 года объемы транзита грузов между Турцией и Россией выросли втрое, и значительная их часть проходила по дорогам Грузии.

Грузия балансирует между своей официальной прозападной ориентацией и экономической зависимостью от России,

– заявила Мария Шагина, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

Интересно, что "дружественная" Россия вполне реально остается опасной для всех стран, ранее находившиеся в составе Советского Союза.

По словам политтехнолога Бориса Тизенгаузена, пока Россия обладает ядерным потенциалом, она остается угрозой не только для Украины, но и для всех ее соседей – Армении, Грузии и других.

На России мир клином не сошелся

По наблюдениям Валерия Чечелашвили, грузинские власти никак не пытаются снизить влияние России на экономику страны.

Я был бы очень рад, если бы я видел, что грузинские власти борются с этой зависимостью от российского рынка. Если учесть две категории, которые я выше приводил, по импорту пшеницы и экспорту вина, то из года в год сохраняется одно и то же положение в отношении этого,

– говорит посол.