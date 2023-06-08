Россия никогда не восстановит свою экономику

Как прогнозирует Алексей Рябчин, бывший замминистра энергетики и экологии Украины, российская экономика может не начать процесс восстановления своей экономики.

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Россия никогда не восстановит свою экономику, когда Европа найдет новых поставщиков,

– добавляет Рябчин.

Эксперт по энергетике Кен Сильверстайн тоже отмечает, что Путин не думал, что у западных стран хватит смелости, воли или казны, чтобы защитить Украину. Россия стала международным изгнанником и осталась без всех экономических богатств Европы.

Сейчас поставки природного газа из России в Европу не превышают 20%, хотя до полномасштабной войны они были на уровне 40%.

Это стало возможным благодаря увеличению доли США, с 3,5% увеличила поставки до 40%.

Кроме того, у Украины есть третьи по величине запасы природного газа в Европе после Норвегии и Соединенного Королевства. Наши 905 млрд кубометров газа могут помочь поставлять Европу, однако для этого нужны западные финансы.

Дефицит России уже составляет почти 3,5 триллиона рублей. С января по май текущего года доходы страны упали на 18,5% по сравнению с январем-маем 2022 года.

Как "спасается" агрессорка

После потери западного рынка сбыта Россия пытается найти друзей на востоке. Следовательно, ими стали Китай и Индия. Следовательно, страна-агрессорка нашла способ продавать свою нефть и газ, но только по сниженным ценам. Это соответственно бьет по бюджету Кремля.

Обратите внимание, российский газ и нефть могут вообще быть не нужны в будущем. Ведь уже сейчас идет речь о сокращении выбросов парниковых газов в Европе к 2030 году, а к 2050 году получить статус углеродно-нейтральной страны, в то время как Соединенные Штаты хотят быть углеродно-нейтральными еще до 2050 года.

Мы ускоряем возобновляемые источники энергии и диверсифицируем наше энергоснабжение, потому что Путин превратил энергию в оружие. Наш энергетический суверенитет можно найти не в ископаемом топливе, а в возобновляемых источниках. Этот переход происходит быстрее, чем когда-либо ранее,

– рассказал Франс Тиммерманс, первый вице-президент Европейской комиссии.

Такая реакция мира означает лишь то, что начавшаяся война Россией привела лишь к негативным последствиям, вернув экономику агрессорки в более темные времена.