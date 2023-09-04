Росія не хоче відпускати іноземні банки
Російський уряд не дозволить піти іноземним банкам з країни так легко, заявив заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісеєв.
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Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною – ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів,
– сказав він.
Також він додав, що австрійський Райффайзен банк не звертався з проханням на продаж активів. Проте йому відомо про заявку іншого іноземного банку, яка розглядається.
Нині з Росії ймовірно хочуть вийти такі банки:
- Райффайзен банк;
- "ЮніКредит";
- Сітібанк.
Сумарно вони мали 3,5 трильйона рублів у активах та 1 трильйон рублів з вкладів росіян.
ЄС готовий надати варіанти застосування заморожених російських активів
У Єврокомісії заявили про готовність надати Україні декілька пропозицій, щодо передачі їй заморожених російських активів.
Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання.
Це питання активно обговорювалося між лідерами держав та урядів союзу на останньому засіданні Європейської Ради в кінці червня.
Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня,
– додав він.
Комісія готова надати докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами. Нині триває робота з партнерами G7.