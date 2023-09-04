Росія не хоче відпускати іноземні банки

Російський уряд не дозволить піти іноземним банкам з країни так легко, заявив заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісеєв.

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Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною – ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів,

– сказав він.

Також він додав, що австрійський Райффайзен банк не звертався з проханням на продаж активів. Проте йому відомо про заявку іншого іноземного банку, яка розглядається.

Нині з Росії ймовірно хочуть вийти такі банки:

Райффайзен банк;

"ЮніКредит";

Сітібанк.

Сумарно вони мали 3,5 трильйона рублів у активах та 1 трильйон рублів з вкладів росіян.

ЄС готовий надати варіанти застосування заморожених російських активів

У Єврокомісії заявили про готовність надати Україні декілька пропозицій, щодо передачі їй заморожених російських активів.

Крістіан Віганд Речник Єврокомісії Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання.

Це питання активно обговорювалося між лідерами держав та урядів союзу на останньому засіданні Європейської Ради в кінці червня.

Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня,

– додав він.

Комісія готова надати докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами. Нині триває робота з партнерами G7.