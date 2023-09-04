Россия не хочет отпускать иностранные банки

Российское правительство не позволит уйти иностранным банкам из страны так легко, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

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Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной – мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов.

– сказал он.

Также он добавил, что австрийский Райффайзен банк не обращался с просьбой о продаже активов. Однако ему известно о рассматриваемой заявке другого иностранного банка.

Сейчас из России вероятно хотят выйти следующие банки:

Райффайзен банк;

"ЮниКредит";

Ситибанк.

Суммарно они имели 3,5 триллиона рублей в активах и 1 триллион рублей по вкладам россиян.

ЕС готов предоставить варианты применения замороженных российских активов

В Еврокомиссии заявили о готовности предоставить Украине несколько предложений по передаче ей замороженных российских активов.

Кристиан Виганд Спикер Еврокомиссии Мы готовы предоставить юридическое предложение с учетом нынешних обсуждений этого вопроса.

Этот вопрос активно обсуждался между лидерами государств и правительств союза на последнем заседании Европейского Совета в конце июня.

Мы работаем с испанским председательством по поэтапному подходу и поддерживаем эти дискуссии. Мы также направили соответствующий документ испанскому председательству в конце июля,

– добавил он.

Комиссия готова предоставить подробное предложение с учетом обсуждений с государствами-членами. В настоящее время идет работа с партнерами G7.