Юрист Іван Карнаух пояснив 24 Каналу, чому в заяві ООН немає жодної зради.

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"Не йдеться про те, що не відбуваються злочини. Мова про певну кваліфікацію таких злочинів", – констатував Карнаух.

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Так, у комісії наголосили, що знайшли докази воєнних злочинів з ознаками злочинів проти людяності. Однак це ще не геноцид.

Що таке геноцид

Геноцид – це цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення етнічних чи національних груп. Його правове визначення встановила Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року.

Геноцид має п'ять ознак:

вбивство членів національної або етнічної групи;

заподіяння тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам групи (катування);

навмисне створення членам групи умов, розрахованих на повне чи часткове її знищення (удари по критичній інфраструктурі);

унеможливлення народжувати дітей усередині групи (зґвалтування, удари по лікарнях);

примусове переведення дітей з однієї групи в іншу (депортація).

Аналізуючи визначені ознаки геноциду, я, як юрист, можу стверджувати, що ця війна містить всі п'ять ознак геноциду,

– наголосив Карнаух.

У Конвенції чітко зазначено, що кількість жертв взагалі не має значення. Крім того, навіть однієї ознаки геноциду достатньо для його визнання, а депортацію українських дітей на територію Росію уже визнав Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна.

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