Юрист Иван Карнаух объяснил 24 Каналу, почему в заявлении ООН нет никакой измены.
Вашему вниманию Россияне убивают массово, но "по-хорошему", – Подоляк осудил заявление ООН о геноциде в Украине
"Речь не идет о том, что не совершаются преступления. Речь об определенной квалификации таких преступлений", – констатировал Карнаух.
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Так, в комиссии подчеркнули, что нашли доказательства военных преступлений с признаками преступлений против человечности. Однако это еще не геноцид.
Что такое геноцид
Геноцид – это целенаправленные действия в целях полного или частичного уничтожения этнических или национальных групп. Его правовое определение установила Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.
Геноцид имеет пять признаков:
- убийство членов национальной или этнической группы;
- причинение тяжких телесных или психических повреждений членам группы (пытки);
- умышленное создание членам группы условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение (удары по критической инфраструктуре);
- невозможность рожать детей внутри группы (изнасилование, удары по больницам);
- принудительный перевод детей из одной группы в другую (депортация).
Анализируя определенные признаки геноцида, я, как юрист, могу утверждать, что эта война содержит все пять признаков геноцида,
– подчеркнул Карнаух.
В Конвенции четко отмечено, что количество жертв вообще не имеет значения. Кроме того, даже одного признака геноцида достаточно для его признания, а депортацию украинских детей на территорию Россию уже признал Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест Путина.
Россия совершает геноцид в Украине: основное
- По данным портала "Дети войны", Россия депортировала около 744 тысяч украинских детей. Принудительный вывоз осуществляет компания "Детям в руки", которую возглавляет Мария Львова-Белова – уполномоченная при президенте России по правам ребенка.
- Ночью против 6 июня Россия совершила очередное военное преступление – взорвала Каховскую ГЭС. Это можно сравнить с последствиями использования тактического ядерного оружия 5–10 килотонн.
- Харьковская правозащитная группа в скором времени планирует подать в Международный суд первое юридически обоснованное представление – о геноциде в Мариуполе. В оккупированном городе россияне совершают страшные зверства.