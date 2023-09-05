На это отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В своем сообщении он отметил "политическую беззубость и косвенное поощрение преступника".

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Подоляк осудил заявление ООН

Он подчеркнул, что комиссар Эрик Мёсе, являющийся главой Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, прямо заявил, что "они не видят намерения совершать преступления геноцида со стороны России против граждан Украины".

Его возмущению не было предела. Он привел ряд примеров того, как россияне совершают военные преступления и совершают геноцид против украинцев.

Еще бы, ведь россияне пришли нас убивать... по-доброму, массово. Именно украинцев, но без умысла. И ракеты летят на города каждую ночь по-доброму. И попытка разрушить энергетическую инфраструктуру зимой, чтобы люди погибали от морозов – совершенно случайна,

– подчеркнул он.

Михаил Подоляк предположил, что для ООН полномасштабная война, которая длится более 560 дней – укладывается в рамки "допустимого "не-геноцида". И что сотни городов и сел, стертые с лица земли, тоже никакой не геноцид.

Да и официальные призывы "убей украинца" тоже не имеют никакого злого умысла, предположил он. Как и пытки в фильтрационных лагерях, где украинцев заставляют отказываться от украинской идентичности и навязывают им русскую – тоже, пожалуй, "с любовью".

Министерство любви. Ах да, россияне еще не действуют так, как в Руанде, не убивают людей миллионами. Вот если бы украинцы добровольно выходили на дорогу, становились на колени, безропотно отдавали голову русскому солдату, чтобы он ее отрезал, массово, для протокола, тогда да. Тогда речь идет о геноциде,

– допустил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента отметил, что "в противном случае – это просто правильная война". Война, во время которой режут, сжигают, насилуют на этнически-государственной почве. Поэтому он обратился к господину Мёсе и спросил, имеют ли россияне на все это право с учетом того, что ООН поощряет их действия?

Напомним, что господин Мёсе отчитался так: "Мы не пришли к выводу, что в Украине происходит геноцид. У нас нет доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации, предусмотренной в Конвенции о геноциде".

Он отметил, что согласно конвенции геноцид – действия, совершенные с умыслом, целью уничтожить определенную группу людей физическим или биологическим способом. Его слова наталкивают на то, что Россия совершает именно геноцид. Но в ООН все еще не могут найти достаточно доказательств, чтобы подтвердить это.

В то же время, расследования будут продолжены. ООН будет заниматься поиском доказательств, свидетельствующих, что россияне целенаправленно убивают украинцев. Мёсе добавил, что комиссия рассмотрит заявления из российских СМИ на предмет подстрекательства к геноциду