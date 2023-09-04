Такое мнение 24 Каналу выразил политолог-международник Руслан Осипенко, добавив, что ООН крайне негативно настроена по отношению к Украине. Россия же, напротив, выступает ее партнером.

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