Скандальное решение ставит под угрозу мировую сохранность. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

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Почему Россия не должна возглавлять Совбез ООН

Дмитрий Кулеба призвал не дать России возможность председательствовать в Совете Безопасности ООН, поскольку он незаконно присвоил себе место в этой организации, а также ведет колониальную войну против Украины.

Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН,
– заявил министр.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин является военным преступником, разыскиваемым Международным уголовным судом, из-за похищения и незаконного вывоза украинских детей.

Почему ордер на арест Путина не имел влияния на Совбез ООН

К заявлению главы МИД также присоединился украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который подчеркнул, что председательство России в Совбезе ООН – это плохая первоапрельская шутка.

Лубинец в своем телеграмме возмутился, что в Совбезе ООН главой станет страна-агрессор, чьи армия и граждане совершают военные преступления. Он также добавил, что Гаагский суд выдал ордер на арест Путина.

Украинский омбудсмен также призвал международное общество противостоять произошедшей в Совбезе ООН несправедливости.

"В органе, отвечающем за поддержку международного мира и безопасности, не может даже временно быть руководителем страна, являющаяся спонсором терроризма", – заявил Лубинец.

Что известно о председательстве России в Совбезе ООН

  • В начале марта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал не разрешить России председательствовать в Совбезе ООН в течение апреля. Он также отметил, что это станет самым печальным днем в истории организации после 24 февраля, когда россияне вторглись на территорию Украины.
  • 28 марта Россия внесла резолюцию в Совет Безопасности ООН о расследовании взрывов на газопроводах "Северных потоках". Этот документ не набрал нужное количество голосов: только 3 страны проголосовали "за".
  • Аналитики американского Института изучения войны в одном из своих отчетов предположили, что президент России Владимир Путин использует председательство своей страны в Совбезе ООН для легитимизации военной агрессии против Украины.