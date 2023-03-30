Скандальне рішення ставить під загрозу світову безпеку. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму твіттері.

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Чому Росія не має очолювати Радбез ООН

Дмитро Кулеба закликав не дати Росії можливість головувати в Раді Безпеки ООН, оскільки вона незаконно присвоїла собі місце в цій організації, а також веде колоніальну війну проти України.

Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН,

– заявив міністр.

Він також зазначив, що президент Росії Владімір Путін є військовим злочинцем, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд, через викрадення та незаконне вивезення українських дітей.

Чому ордер на арешт Путіна не мав впливу на Радбез ООН

До заяви очільника МЗС також приєднався український омбудсмен Дмитро Лубінець, який підкреслив, що головування Росії в Радбезі ООН – це поганий першоквітневий жарт.

Лубінець в своєму телеграмі обурився, що в Раді безпеки ООН головою стане країна-агресор, чиї армія та громадяни вчиняють воєнні злочини. Він також додав, що Гаазький суд видав ордер на арешт Путіна.

Зверніть увагу! 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арест президента Росії Владіміра Путіна. Згідно з цим документом, його визнано причетним до примусового вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України. Крім цього, країни що визнають юрисдикцію МКС, зобов'язані затримати Путіна, якщо він опинитися на їхніх територіях. Цей ордер є першим в історії проти постійного члена Радбезу ООН.

Український омбудсмен також закликав міжнародне суспільство протистояти несправедливості, що трапилося у Радбезі ООН.

"В органі, який відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки, не може навіть тимчасово бути очільником країна, що є спонсором тероризму", – заявив Лубінець.

Що відомо про головування Росії в Радбезі ООН