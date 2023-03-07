Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, що за графіком ООН, у квітні 2023 року Росія має на місяць взяти на себе головування у Раді безпеки. Україна рішуче виступає проти такого рішення.
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"Досить ґвалтувати правосуддя"
Кислиця пригадав слова генсека ООН Антоніу Гутерріша у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 лютого 2022 рок генсек ООН назвав "найсумнішим днем у його перебування на посаді".
Сергій Кислиця закликав не допустити Росію до головування у Раді безпеки, а також притягнути державу-терористку до відповідальності.
Фактично, це буде найсумнішим в історії ООН до 1 квітня 2023 року, коли, якщо справедливість не переможе, Росія візьме на себе головування в Раді безпеки. Досить ґвалтувати правосуддя та скасовувати Статут ООН! Відповідальність просто зараз,
– написав Кислиця.
Він також опублікував світлину з української Мар'їнки, що в Донецькій області. Місто, в якому колись проживало близько 10 000 людей, вщент зруйноване російськими військами.
Україна ініціювала процес виключення Росії з ООН
- Україна офіційно вимагатиме виключити Росію з Радбезу ООН. Причина в тому, що країна-терористка зайняла крісло постійного члена в обхід визначених Статутом ООН процедур.
- Росія ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. За логікою Росії, крісло постійного члена могла зайняти будь-яка з республік, яка входила до складу СРСР, зокрема, Україна, Білорусь тощо.
- У МЗС України заявили, що Росія нав'язала своє членство одностороннім рішенням. Україна закликає держави-члени ООН: відновити застосування Статуту в питанні легітимності перебування Росії в організації, позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН, виключити її з ООН у цілому.
- Також у МЗС інформували, що залучили українських та іноземних юристів-міжнародників та розробило детальну аргументовану позицію про нелегітимність перебування Росії в Радбезі ООН та ООН в цілому і необхідність її виключення.