Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, что по графику ООН в апреле 2023 года Россия должна на месяц взять на себя председательство в Совете безопасности. Украина решительно выступает против такого решения.

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"Довольно насиловать правосудие"

Кислица припомнил слова генсека ООН Антониу Гутерриша в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. 24 февраля 2022 года генсек ООН назвал "самым печальным днем в его пребывании в должности".

Сергей Кислица призвал не допустить Россию к председательству в Совбезе, а также призвал привлечь государство-террористку к ответственности.

Фактически это будет самым печальным в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не победит, Россия возьмет на себя председательство в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и отменять Устав ООН! Ответственность прямо сейчас,

– написал Кислица.

Он также опубликовал фото из украинской Марьинки в Донецкой области. Город, в котором когда-то проживало около 10 000 человек, полностью разрушен российскими войсками.

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