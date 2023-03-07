Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, что по графику ООН в апреле 2023 года Россия должна на месяц взять на себя председательство в Совете безопасности. Украина решительно выступает против такого решения.
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"Довольно насиловать правосудие"
Кислица припомнил слова генсека ООН Антониу Гутерриша в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. 24 февраля 2022 года генсек ООН назвал "самым печальным днем в его пребывании в должности".
Сергей Кислица призвал не допустить Россию к председательству в Совбезе, а также призвал привлечь государство-террористку к ответственности.
Фактически это будет самым печальным в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не победит, Россия возьмет на себя председательство в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и отменять Устав ООН! Ответственность прямо сейчас,
– написал Кислица.
Он также опубликовал фото из украинской Марьинки в Донецкой области. Город, в котором когда-то проживало около 10 000 человек, полностью разрушен российскими войсками.
Украина инициировала процесс исключения России из ООН
- Украина официально потребует исключить Россию из Совбеза ООН. Причина в том, что страна-террористка заняла кресло постоянного члена в обход определенных Уставом ООН процедур.
- Россия никогда не проходила правомерной процедуры обретения членства и занимает место СССР в Совете Безопасности ООН незаконно. По логике России, кресло постоянного члена могла занять любая из республик, входившая в состав СССР, в частности Украина, Беларусь и т.д.
- В МИД Украины заявили, что Россия навязала свое членство односторонним решениям. Украина призывает государства-члены ООН: восстановить применение Устава в вопросе легитимности пребывания России в организации, лишить ее статуса постоянного члена Совбеза ООН, исключить его из ООН в целом.
- Также в МИД информировали, что привлекли украинских и иностранных юристов-международников и разработали детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимости ее исключения.