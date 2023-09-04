Таку думку 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Руслан Осипенко, додавши, що ООН надзвичайно негативно налаштована щодо України. Росія ж навпаки виступає її партнером.

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Україна "підсвітила" слабкість ООН

В умовах надзвичайних ситуацій ООН мала б діяти рішуче й ефективно, але цього не відбувається. В організації розуміють, що війна в Україні щодня демонструє неспроможність ООН щось робити, тому й негативно ставляться до нашої держави.

Чиновники ООН щодня прокидаються і знають, що Україна "підсвічує" їхню слабкість, необхідність реформування, або й взагалі скасування цієї організації,

– наголосив політолог-міжнародник.

Руслан Осипенко пояснив ставлення ООН до України: дивіться відео

Україна підштовхує ООН до змін

Сьогодні для своїх цілей ООН використовує країна-агресорка. Росія має там право вето, до того ж перебуває у найвищих органах та є постійним членом Радбезу ООН.

Росія диктує свою політику решті світу, тому в цьому плані вона є партнером керівництва ООН, а Україна – тією "торпедою", яка штовхає цей корабель до змін і реформування, але поки що безрезультатно. Звідти й таке ставлення до України,

– підкреслив Руслан Осипенко.

Позиція ООН: що відомо