Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Он общался с двумя бывшими вагнеровцами – Максимом Зеленовым и Алексеем Чернявским, участвовавшим в таких "зачистках".

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Собирали компромат на своих же бойцов

За последнее время многие бойцы, покинувшие ЧВК "Вагнер" обращались к Владимиру Осечкину, чтобы рассказать о происходящем. Что касается Зеленова и Чернявского – они бывшие заключенные, их, как и многих других новичков в ЧВК "Вагнер", бросили на так называемую "зачистку".

В целом бойцов отправляли на самые страшные преступления, а Служба безопасности вагнеровцев или российские спецслужбы фиксировали все это с помощью дронов. Так они собирали компромат на своих бойцов, чтобы они порой не решили сдаться в украинский плен или бежать обратно в Россию.

По нашей информации, двоих бойцов, которые отказались участвовать в этом, расстреляли. Все остальные, в частности, Чернявский и Зеленов, были на таких "зачистках". Один из них признается в соучастии в преступлениях, другой признает себя как свидетеля,

– рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net.

Владимир Осечкин рассказал о зверствах вагнеровцев: смотрите видео

В селе не должно остаться ни одного украинца

Владимир Осечкин отметил, что все опрошенные вагнеровцы, хоть и находившиеся в разных отрядах, рассказывают одну и ту же информацию, а их показания совпадают.

По словам правозащитника, убийства мирных жителей проходили по одному сценарию.

Вагнеровцы выдвигались в небольшую деревню, которую им приказывали "зачистить". Туда они шли несколькими отделениями по 10 – 12 человек. В отделение входили: снайпер, гранатометчик, несколько стрелков, за ними всегда следили российские квадрокоптеры, которые все фиксировали и контролировали. За спинами бойцов стояли командиры, а еще дальше спецслужбы со снайперскими винтовками, которые имели приказ и полномочия расстреливать всех, кто будет пытаться вернуться назад и не выполнить задание.

Жилищный район делили на сектора, дальше расходились по домам. Сначала группа должна была забросить по две гранаты в окно и по две в дверь. Только после этого заходила и производила "контрольные выстрелы", чтобы ни один человек не остался жив,

– сказал Владимир Осечкин.

Он также добавил, что задавал террористам дополнительные вопросы, чтобы понять, велись ли в селе боевые действия, прятались ли в домах украинские военные, или кто-то открывал по ним огонь, но они подтвердили, что этого не было. Убитые люди были мирными жителями.

Когда я спросил, по какому принципу отдавались такие приказы, мне ответили, что их командиры и, в частности Евгений Пригожин, говорили, что после "зачистки" в секторе не должно остаться никого из украинцев. То есть говорится действительно о геноциде, об уничтожении мирного населения по национальному признаку,

– акцентировал Осечкин.

Лишь одна группа убила около 40 женщин и детей

Внутри ЧВК "Вагнер" была создана группа, которая объединяла больных ВИЧ и гепатитом С. Осечкин отметил, что им давали такие задачи, которые не смог бы выполнить ни один нормальный человек.

В общей сложности во время зачистки, о которой рассказывали Зеленов и Чернявский, российские террористы убили около 40 человек, в том числе пенсионеров, женщин и детей. Мужчин они там не видели.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что в этом населенном пункте не было боевых действий, там был расстрел, расправа и жестокие убийства большого количества мирных граждан", – подчеркнул правозащитник.

Все материалы уже были отправлены в офис прокурора Международного уголовного суда и в комиссию ООН. Их должны проработать и проверить.

Тем временем ООН не видит доказательств геноцида украинцев