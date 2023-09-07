Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Он общался с двумя бывшими вагнеровцами – Максимом Зеленовым и Алексеем Чернявским, участвовавшим в таких "зачистках".
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Собирали компромат на своих же бойцов
За последнее время многие бойцы, покинувшие ЧВК "Вагнер" обращались к Владимиру Осечкину, чтобы рассказать о происходящем. Что касается Зеленова и Чернявского – они бывшие заключенные, их, как и многих других новичков в ЧВК "Вагнер", бросили на так называемую "зачистку".
В целом бойцов отправляли на самые страшные преступления, а Служба безопасности вагнеровцев или российские спецслужбы фиксировали все это с помощью дронов. Так они собирали компромат на своих бойцов, чтобы они порой не решили сдаться в украинский плен или бежать обратно в Россию.
По нашей информации, двоих бойцов, которые отказались участвовать в этом, расстреляли. Все остальные, в частности, Чернявский и Зеленов, были на таких "зачистках". Один из них признается в соучастии в преступлениях, другой признает себя как свидетеля,
– рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net.
Владимир Осечкин рассказал о зверствах вагнеровцев: смотрите видео
В селе не должно остаться ни одного украинца
Владимир Осечкин отметил, что все опрошенные вагнеровцы, хоть и находившиеся в разных отрядах, рассказывают одну и ту же информацию, а их показания совпадают.
По словам правозащитника, убийства мирных жителей проходили по одному сценарию.
Вагнеровцы выдвигались в небольшую деревню, которую им приказывали "зачистить". Туда они шли несколькими отделениями по 10 – 12 человек. В отделение входили: снайпер, гранатометчик, несколько стрелков, за ними всегда следили российские квадрокоптеры, которые все фиксировали и контролировали. За спинами бойцов стояли командиры, а еще дальше спецслужбы со снайперскими винтовками, которые имели приказ и полномочия расстреливать всех, кто будет пытаться вернуться назад и не выполнить задание.
Жилищный район делили на сектора, дальше расходились по домам. Сначала группа должна была забросить по две гранаты в окно и по две в дверь. Только после этого заходила и производила "контрольные выстрелы", чтобы ни один человек не остался жив,
– сказал Владимир Осечкин.
Он также добавил, что задавал террористам дополнительные вопросы, чтобы понять, велись ли в селе боевые действия, прятались ли в домах украинские военные, или кто-то открывал по ним огонь, но они подтвердили, что этого не было. Убитые люди были мирными жителями.
Когда я спросил, по какому принципу отдавались такие приказы, мне ответили, что их командиры и, в частности Евгений Пригожин, говорили, что после "зачистки" в секторе не должно остаться никого из украинцев. То есть говорится действительно о геноциде, об уничтожении мирного населения по национальному признаку,
– акцентировал Осечкин.
Лишь одна группа убила около 40 женщин и детей
Внутри ЧВК "Вагнер" была создана группа, которая объединяла больных ВИЧ и гепатитом С. Осечкин отметил, что им давали такие задачи, которые не смог бы выполнить ни один нормальный человек.
В общей сложности во время зачистки, о которой рассказывали Зеленов и Чернявский, российские террористы убили около 40 человек, в том числе пенсионеров, женщин и детей. Мужчин они там не видели.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что в этом населенном пункте не было боевых действий, там был расстрел, расправа и жестокие убийства большого количества мирных граждан", – подчеркнул правозащитник.
Все материалы уже были отправлены в офис прокурора Международного уголовного суда и в комиссию ООН. Их должны проработать и проверить.
Тем временем ООН не видит доказательств геноцида украинцев
- Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине заявила, что сейчас не имеет достаточно фактов того, что Россия совершает геноцид в нашем государстве. В комиссии обещали, что продолжат их искать.
- На такое заявление отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он предположил, что для ООН полномасштабная война, которая длится более 560 дней – укладывается в рамки "допустимого "не-геноцида". И что сотни городов и сел, стертые с лица земли, тоже никакой не геноцид. Он также привел ряд примеров того, как россияне совершают геноцид против украинцев.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал заявление международной комиссии ООН. Он напомнил, какие именно пункты подпадают под определение геноцид и пригласил представителей ООН в Украину, чтобы в этом вопросе для них "все стало очевидным".