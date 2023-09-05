Кроме того, он также напомнил, какие именно пункты подпадают под определение геноцида. В конце концов, он пригласил представителей ООН в Украину, чтобы для них "все стало очевидным" в этом вопросе.

Интересно У этой войны есть все пять признаков геноцида, – юрист разобрал заявление ООН о действиях России в Украине

Лубинец объяснил, почему преступления России являются геноцидом

Омбудсмен подчеркнул, что статья 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказание за него четко дает объяснение, что считается этим понятием. В частности, первым пунктом этой конвенции отметили, что это убийство членов определенной группы лиц.

В самой же ООН сообщали, что в настоящее время в Украине погибли 9 444 гражданских граждан,

– подчеркнул он.

Вторым фактором геноцида является причинение тяжких телесных или психических повреждений членам определенной группы. Лубинец напомнил, что из-за российской вооруженной агрессии почти 17 000 человек получили ранения.

Еще одной формой этого преступления против человечества является создание членам группы условий, рассчитанных на полное или частичное ее уничтожение. Лубинец рассказал, что здесь можно привести несколько примеров.

"Здесь следует упомянуть массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре зимой и подрыв Каховской ГЭС, последствия чего могут быть катастрофическими. А также представить, в каких условиях живут украинцы у линии фронта", – сказал омбудсмен.

Дмитрий Лубинец показал, почему преступления против украинцев являются геноцидом / Фото Стаса Козлюка, ЭРА, "Восточного Варианта", Abdrodrigo

Далее уполномоченный по защите прав человека упомянул о невозможности рождения детей в среде группы. Он привел данные, что с начала полномасштабной войны зарегистрировали 225 случаев сексуального насилия, совершаемого российскими военными.

Наконец, последней формой геноцида является насильственное перемещение детей из одной этногруппы в другую. По данным портала "Дети войны", россияне депортировали или принудительно переместили 19 546 украинских детей.

Так что по всем признакам военные преступления россиян против украинцев можно приравнять к понятию геноцид.

Напоследок Лубинец подчеркнул, что если международной комиссии ООН этих фактов недостаточно, то он пригласил ее представителей посетить освобожденные украинскими воинами населенные пункты или города и села, которые расположены недалеко от линии фронта.

ООН не увидела геноцида украинцев Россией