Минобороны решило продолжить дело погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Там предлагают наравне с другими гражданами отправлять на войну в Украину заключенных.

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Следует отметить, что жителей российских тюрьм вербуют на войну еще с 2022 года. Тогда этим сначала занимался Пригожин, а затем и Минобороны лично. Однако если раньше мобилизация заключенных происходила, так сказать, добровольно принудительно, то отныне власти хотят убрать долю "добровольности".

Для этого ведомство предлагает убрать из положения о военном учете пункт, который освобождал отбывающих наказание в местах лишения свободы от постановки на военный учет. Таким образом, заключенных хотят обязать "защищать родину на чужой территории". И вряд ли убийства украинцев на этот раз предусматривают какие-то бонусы – на вроде сокращения срока.

Осужденных будут ставить на "особый военный учет". Для этого им не нужно будет посещать военкоматы. Соответствующие списки будут составлять исправительные учреждения. Сверять списки "особого военного учета" с базой военкоматов предлагают не реже одного раза в год.

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