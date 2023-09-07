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Кремль пополняет свое войско "зеками"
Следует отметить, что жителей российских тюрьм вербуют на войну еще с 2022 года. Тогда этим сначала занимался Пригожин, а затем и Минобороны лично. Однако если раньше мобилизация заключенных происходила, так сказать, добровольно принудительно, то отныне власти хотят убрать долю "добровольности".
Для этого ведомство предлагает убрать из положения о военном учете пункт, который освобождал отбывающих наказание в местах лишения свободы от постановки на военный учет. Таким образом, заключенных хотят обязать "защищать родину на чужой территории". И вряд ли убийства украинцев на этот раз предусматривают какие-то бонусы – на вроде сокращения срока.
Осужденных будут ставить на "особый военный учет". Для этого им не нужно будет посещать военкоматы. Соответствующие списки будут составлять исправительные учреждения. Сверять списки "особого военного учета" с базой военкоматов предлагают не реже одного раза в год.
Путин хочет увеличить свою армию
- В июне российский диктатор сделал первый шаг для официальной мобилизации в российских тюрьмах, когда разрешил военным заключать контракты с заключенными, обвиняемыми и подозреваемыми в правонарушениях.
- Следует заметить, что Кремль не прекращал вербовку осужденных. Он привлекает к войне в Украине не только мужчин, но и женщин. Таким образом, усугубляя напряженную ситуацию с преступностью в стране.
- По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Россия стремится призвать на войну дополнительно еще 450 тысяч человек.
- С осени 2022 года в России не прекращалась скрытая мобилизация. Ежемесячно Кремль вовлекает в войну около 20 – 22 тысяч мобилизованных.
- В британской разведке отмечают, что кремлевские власти пытаются поощрить для участья в войне обычных россиян, обольщая их большими зарплатами военных.