Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Она объяснила откуда у преступниц такая жажда войны.

Смотрите также Значительные потери врага: россияне снова свозят грузовиками тела своих военных

Цель мужчин и женщин

Большую тенденцию к вербовке заключенных начал Евгений Пригожин для своей ЧВК "Вагнера". Впрочем, кроме мужчин из-за решетки забирают на войну еще и женщин. Они охотнее хотят на фронт.

"Мужчины идут из-за собственнойбезысходности и ощущения быть хоть раз в жизни кому-то нужными. У женщин другое – у них нет запретов", – пояснила Романова.

Речь идет о внутренних правилах колоний и психологических барьерах. По ее словам, мужчины-заключенные больше подвержены сопротивлению. Они могут проносить запрещенные средства связи типа мобильных телефонов и пользоваться интернетом. Женщин легче поставить в зависимое положение, поэтому они даже не предпринимают подобные попытки и не имеют связи с внешним миром.

Это означает, что в течение многих лет они слушают только пропаганду. И они правда хотят отдать жизнь "за родину". Они не могут четко сформулировать причину войны – они теряются. Им не нужна жизнь, они не понимают, что с ней делать,

– подчеркнула журналистка.

Вероятное количество осужденных

По данным журналистки, в России 35 тысяч осужденных женщин. Впрочем, первые оказавшиеся на фронте преступницы были со временно оккупированных территорий.

"Первый женский отряд был из поселка Снежное, это ДНР. Их было 50 человек. Следующий – отряд из 100 женщин из разных колоний на юге России. Они там работали на полях, это был абсолютно рандомный набор по возрасту, здоровью, статьям. Сейчас 30 женщин уехали из Липецкой колонии", – сообщила она.

Ольга Романова о том, как в России вербуют женщин в тюрьмах: смотреть видео

Преступницы со спецнавыками, такими как медсестры, фельдшеры и кухарки, остаются в тылу, а другие отправляются на фронт. Они воюют в других с мужчинами подразделениях.

"Я предполагаю, что участие женщин-заключенных это больше психологическая цель против украинских военных. Потому что как мужчинам воевать против женщин", – предположила Ольга Романова.

В России вербуют женщин-заключенных: что известно