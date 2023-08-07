Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона пояснила звідки у злочинниць така жага до війни.

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Мета чоловіків та жінок

Велику тенденцію до вербування в'язнів розпочав Євгєній Пригожин для своєї ПВК "Вагнера". Утім, крім чоловіків з-за грат забирають на війну ще й жінок. Вони більш охоче йдуть на фронт.

"Чоловіки йдуть через власну безвихідь і відчуття бути бодай раз у житті комусь потрібними. У жінок інше – у них немає заборон", – пояснила Романова.

Мовиться про внутрішні правила колоній і психологічні бар'єри. За її словами, чоловіки-в'язні більше схильні до супротиву. Вони можуть проносити заборонені засоби зв'язку на кшталт мобільних телефонів і користуватися інтернетом. Жінок легше поставити у залежне становище, тому вони навіть не вчиняють подібних спроб і не мають зв'язку із зовнішнім світом.

Це означає, що протягом багатьох років вони слухають лише пропаганду. І вони правда хочуть віддати життя "за батьківщину". Вони не можуть чітко сформулювати причину війни – вони губляться. Їм не потрібне життя, вони не розуміють, що з ним робити,

– наголосила журналістка.

Ймовірна кількість засуджених

За даними журналістки, в Росії 35 тисяч засуджених жінок. Утім, перші злочинниці, які опинилися на фронті, були з тимчасово окупованих територій.

"Перший жіночий загін був із селища Сніжне, це ДНР. Їх було 50 осіб. Наступний – загін зі 100 жінок з різних колоній на півдні Росії. Вони там працювали на полях, це був абсолютно рандомний набір за віком, здоров'ям, статтями. Зараз 30 жінок поїхали з Липецької колонії", – повідомила вона.

Ольга Романова про те, як у Росії вербують жінок у в'язницях: дивитись відео

Злочинниці зі спецнавичками, такими як медсестри, фельдшери та кухарки залишаються у тилу, а інші відправляються на фронт. Вони воюють в інших з чоловіками підрозділами.

"Я припускаю, що участь жінок-ув'язнених це більше психологічна мета проти українських військових. Бо як чоловікам воювати проти жінок", – припустила Ольга Романова.

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