Актуальну інформацію з тилу та передової повідомили у Генштабі ЗСУ. Що відомо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України – читайте далі.

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Яка ситуація на напрямках

За інформацією Генштабу, росіяни перегруповують сили на окремих напрямках. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною. У Генштабі наголошують, що окупанти зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Протягом доби ворог обстріляв Чернігівську та Харківську області. Крім того, під вогонь загарбників потрапили населені пункти на:

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому;

Херсонському напрямках.

На війну вербують жінок

Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Відтак, протягом тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне Донецької області.

Ба більше, їх направили на територію Росії для проходження підготовки.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби українська авіація завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:

пункт управління;

2 райони зосередження живої сили противника;

зенітно-ракетний комплекс;

склад пально-мастильних матеріалів.

Зауважимо, що у Генштабі ЗСУ оновили дані щодо орієнтовних втрат Росії у війні проти України. Так, тільки протягом минулої доби наші воїни знищили ще 720 окупантів.

Всього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже знищено 130 590 окупантів. Втрати ворога у техніці: