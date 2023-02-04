Актуальную информацию с тыла и передовой сообщили в Генштабе ВСУ. Что известно о ситуации на временно оккупированных территориях Украины – читайте дальше.
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Какая ситуация на направлениях
По информации Генштаба, россияне перегруппировывают силы на отдельных направлениях. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. В Генштабе подчеркивают, что оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов не обнаружено.
В течение суток враг обстрелял Черниговскую и Харьковскую области. Кроме того, под огонь захватчиков попали населенные пункты на:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Новопавловском;
- Запорожском;
- Херсонском направлениях.
На войну вербуют женщин
Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное Донецкой области.
Более того, их направили на территорию России для прохождения подготовки.
Успехи ВСУ
В течение суток украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- пункт управления;
- 2 района сосредоточения живой силы противника;
- зенитно-ракетный комплекс;
- состав горюче-смазочных материалов.
Заметим, что в Генштабе ВСУ обновили данные по ориентировочным потерям России в войне против Украины. Да, только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 720 оккупантов.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже уничтожено 130 590 оккупантов. Потери врага в технике:
- танков – 3218;
- боевых бронированных машин – 6394;
- артиллерийских систем – 2 220;
- РСЗО – 460;
- средств ПВО – 225;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1956;
- крылатых ракет – 796
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5081;
- специальной техники – 203.