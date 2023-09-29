Соответствующие наставления озвучил диктатор на встрече с Трошевым и заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Стенограмму разговора в Кремле опубликовали 29 сентября.

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По словам Путина, Трошев "знает о вопросах, которые нужно заранее решать, чтобы боевая работа шла лучшим и успешным образом", потому что тот больше года воевал "в таком подразделении".

На последней встрече мы говорили о том, что вы будете заниматься формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять разные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции.

– сказал Путин.

Кто такой Андрей Трошев

Андрей Трошев – полковник в отставке, бывший начальник штаба ППК "Вагнер" с позывным "Седой". Он получил звание Героя России за взятие Пальмиры в 2016 году. Трошев не поддержал вооруженный мятеж основателя частной военной компании Евгения Пригожина в конце июня.

Трошев сейчас работает в минобороны России, это подтвердил представитель президента России Дмитрий Песков. Ранее он был помощником покойного руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина, погибшего во время крушения самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург в прошлом месяце.