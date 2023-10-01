Про це 24 Каналу заявив російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін, зауваживши, що найманці – ненадійні, тому можуть знову піти на Москву. Зазначимо, що у Кремлі оприлюднили стенограму розмови російського диктатора та екскомандира ПВК "Вагнера".

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"30 тисяч, які сидять в тилу по містах, невідомо, у якому зв'язку вони один з одним, які плани виношують. Простіше їх на фронт відправити. Ці 30 тисяч вичерпаються за кілька місяців.Можливо, за пів року. Їх не стане", – наголосив Фейгін.

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Більш ручний, ніж Пригожин

За словами російського опозиціонера, Андрєй Трошев – людина буцімто "надійна". Мовляв, робитиме те, що йому скажуть. До того ж у Росії вже говорили про те, що укладати контракти можна буде лише з міноборони країни-агресорки.

"Чи робитимуть з Трошева нового Пригожина? Звісно ні. Адже догралися вже з Пригожиним. А друга причина – а навіщо?" – зауважив блогер.

Мовляв, Трошев виконує службове завдання, а не політичне. Євгеній Пригожин мав саме політичні плани, які й довели його до походу на Москву.

Марк Фейгін припускає, що згодом Андрєя Трошева можуть тихенько отруїти.

Взагалі поставлене завдання на повну зачистку. Я глибоко переконаний, що подібного дублю з "відродженням" ПВК "Вагнера" не буде. Це просто нікому не треба,

– сказав юрист.

На його думку, колишні учасники ПВК, які поїхали додому, а тепер повертаються, не будуть такими "ефективними", як це було за Пригожина.

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