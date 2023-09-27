За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, вагнерівці повернулися на війну проти України. В інтерв'ю він зазначив, що тепер вони працюють на міноборони Росії або у структурах, які підпорядковуються йому.

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Уже не цілісний підрозділ

Сергій Череватий зауважив, що колишні вагнерівці долучилися окремо, а не як підрозділ.

Наразі їх (колишніх вагнерівців – 24 Канал) кілька сотень на нашому напрямку, на східному фронті, у різних районах,

– зазначив Череватий.

Він додав, що російським військам в Україні "зараз не вистачає всіх там, тому їм підійде будь-яка людина".

За словами речника Східного угруповання військ, вагнерівці також повернулися на Бахмутський напрямок. Він зауважив, що здебільшого вони йдуть на певні посади або стають інструкторами. Тож, особливої загрози найманці Пригожина вже не несуть.

ПВК "Вагнера" фактично вже немає

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов зазначив, що наші військові продовжують знищувати російських загарбників. Він додав, що бойовикам ПВК "Вагнера" не вдасться виконати цілі на полі бою, які перед ними стоять. Ба більше, їхнє повернення на фронт не змінить ситуацію.

Мені здається, що підрозділів саме вагнерівців вже нема, тому що фактично нема цієї ПВК. Після того, як у них забрали важку техніку, танки, БТР, вони вже не можуть працювати. Сама по собі піхота, як довели м'ясні штурми Бахмута, цей план не спрацював. Їх розпорошують по інших підрозділах,

– сказав військовослужбовець ЗСУ.

Наостанок нагадаємо собі, що ворог продовжує зазнавати колосальних втрат на війні проти України. Лиш за минулу добу на той світ відправили 320 бійців так званої "другої армії світу". А від початку повномасштабного вторгнення йдеться про 276 990 окупантів, чиї берці більше не топтатимуть українські землі.