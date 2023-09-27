Також багато ворожої військової техніки наші герої перетворили на брухт. Втім, остаточні втрати Росії на фронті – ще уточнюють, оскільки тривають запеклі бої.
Зверніть увагу Виснажують ворога по всьому фронту: за добу ЗСУ знищили станцію РЕБ і 9 артилерійських систем
Актуальні втрати росіян на фронті
- особового складу – близько 276 990 (+320) осіб,
- танків – 4675 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 8950 (+4) од,
- артилерійських систем – 6337(+38) од,
- РСЗВ – 792 (+0) од,
- засобів ППО – 534 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24),
- крилатих ракет – 1529 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8792 (+29) од,
- спеціальної техніки – 927(+2).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають колосальних втрат окупантам
- У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- Також підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.
- Окрім цього, протягом доби 25 вересня Збройні Сили з авіації завдали 11 ударів по районах, де росіяни зосередили особовий склад, озброєння та військову техніку. Один "подарунок" від українських військ припав по зенітно-ракетному комплексу противника. Також було уражено 9 артилерійських засобів, а під ударом опинився район зосередження озброєння та військової техніки. Сили Оборони також знищили склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.