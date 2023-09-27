Також багато ворожої військової техніки наші герої перетворили на брухт. Втім, остаточні втрати Росії на фронті – ще уточнюють, оскільки тривають запеклі бої.

Зверніть увагу Виснажують ворога по всьому фронту: за добу ЗСУ знищили станцію РЕБ і 9 артилерійських систем

Актуальні втрати росіян на фронті

особового складу – близько 276 990 (+320) осіб,

танків – 4675 (+3) од,

бойових броньованих машин – 8950 (+4) од,

артилерійських систем – 6337(+38) од,

РСЗВ – 792 (+0) од,

засобів ППО – 534 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24),

крилатих ракет – 1529 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8792 (+29) од,

спеціальної техніки – 927(+2).



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

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