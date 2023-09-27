Также много вражеской военной техники наши герои превратили в металлолом. Впрочем, окончательные потери России на фронте еще уточняют, поскольку продолжаются ожесточенные бои.

Обратите внимание Истощают врага по всему фронту: за сутки ВСУ уничтожили станцию РЭБ и 9 артиллерийских систем

Актуальные потери россиян на фронте

личного состава – около 276 990 (+320) человек,

танков – 4675 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 8950 (+4) ед,

артиллерийских систем – 6337(+38) ед,

РСЗО – 792 (+0) ед,

средств ПВО – 534 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4948 (+24),

крылатых ракет – 1529 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 8792 (+29) ед,

специальной техники – 927(+2).



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

ВСУ наносят колоссальные потери оккупантам