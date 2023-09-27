Также много вражеской военной техники наши герои превратили в металлолом. Впрочем, окончательные потери России на фронте еще уточняют, поскольку продолжаются ожесточенные бои.
Обратите внимание Истощают врага по всему фронту: за сутки ВСУ уничтожили станцию РЭБ и 9 артиллерийских систем
Актуальные потери россиян на фронте
- личного состава – около 276 990 (+320) человек,
- танков – 4675 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 8950 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 6337(+38) ед,
- РСЗО – 792 (+0) ед,
- средств ПВО – 534 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4948 (+24),
- крылатых ракет – 1529 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8792 (+29) ед,
- специальной техники – 927(+2).
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят колоссальные потери оккупантам
- В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Также подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 1 пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.
- Кроме этого, в течение суток 25 сентября Вооруженные Силы из авиации нанесли 11 ударов по районам, где россияне сосредоточили личный состав, вооружение и военную технику. Один "подарок" от украинских войск пришелся по зенитно-ракетному комплексу противника. Также были поражены 9 артиллерийских средств, а под ударом оказался район сосредоточения вооружения и военной техники. Силы Обороны также уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.