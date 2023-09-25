Контрбатарейная борьба продолжается по всей линии фронта – ВСУ пытаются максимально истощить врага. Особенно оккупантам следует волноваться за наступление украинцев на Юге.

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Уничтоженная техника россиян в сутки

В течение суток 25 сентября Вооруженные силы по авиации нанесли 11 ударов по районам, где россияне сосредоточили личный состав, вооружение и военную технику. Один "подарок" от украинских ось пришелся по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск также продолжают контрбатарейную борьбу. В частности, за 579 сутки российского вторжения поражены 9 артиллерийских средств, а также под ударом оказался район сосредоточения вооружения и военной техники. Силы Обороны также уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.

В Генштабе добавили, что ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Проблемы россиян на фронте

  • Российская армия в попытках остановить наступление Украины атакует ответ – из-за этого она несет бешеные потери. Оккупанты прилагают усилия, чтобы остановить вернуть утраченные земли, однако их действия совсем непродуманы.
  • Несмотря на доминацию в воздухе, Россия испытывает в 7 – 8 раз больше потерь в обороне, чем Украина в наступлении. Это противоречит всем правилам ведения войны – наступательные силы обычно теряют больше военных.
  • На Юге украинская армия почти преодолела так называемую "линию Суровикина" и входят пространство между рубежами обороны. Впереди Токмак, являющийся ключевой точкой для северо-западной части группировки российских войск.