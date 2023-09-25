На днях стало известно, что ВСУ смогли прорвать оборону россиян возле Вербового. Наши защитники продолжают на том участке поливать врага огнем, заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

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По словам Штупуна, на Мелитопольском направлении идет наша наступательная операция. Украинские военные успешно отбивают атаки противника в районе Работино и закрепляются на ранее уже занятых там рубежах. Похожая ситуация возле Вербового. Там враг находится под прицельным огнем нашей артиллерии.

Оккупанты постоянно подтягивают резервы на Мелитопольское направление, потому что несут потери. Россияне продолжают окапываться в глубине своей обороны.

Полковник уточнил, что за минувшие сутки на Таврическом направлении выполнено 821 задание. Потери россиян составляют 176 человек. Уничтожены 308 единиц вражеской техники.

Украинские военные наступают на Запорожье

22 сентября Силам обороны удалось прорвать российскую оборону у Вербового. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

В Институте изучения войны отметили, что за россиянами еще остаются несколько позиций на том участке. В целом аналитики подтвердили продвижение украинцев на Запорожье. Успех ВСУ на этом направлении, очевидно, беспокоит оккупантов. Ведь они начали делать то, чего раньше не делали – перебрасывать свои элитные группировки в Запорожскую область.

Особенно россияне дрожат за город Токмак, который используют как логистический хаб. Они построили вокруг него многослойную оборону и продолжают ее укреплять. По словам, Тарнавского именно с освобождения Токмака начнется наибольший прорыв в украинском контрнаступлении.

Важными шагами к деоккупации этого города стали освобождение села Работино и успех возле Вербового.

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