Далее Украина планирует перекрыть все пути поставки, которые идут в город. Следует заметить, что наши военные уже контролируют ключевую трассу Горловка – Бахмут.
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Как ВСУ освободят Бахмут
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал, что эта операция, за которой мы идем, очень похожа на российскую.
С той лишь разницей, что они все-таки вели лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы не будем этого делать. Мы постараемся охватить город, и только после того, как он будет охвачен, мы заедем в город,
– рассказал Кирилл Буданов.
По его словам, даже при контрнаступлении Вооруженных Сил Украины потери наших военных одинаково меньше, чем у россиян, несмотря на то, что Украина идет в наступление.
"Но есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, количество наших потерь все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", – добавил генерал-лейтенант.
Зеленский заявил, что мы освободим Бахмут
- Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне 22 сентября Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины освободят Бахмут Донецкая область. Кроме того, президент пообещал, что Украина деоккупирует еще два города, однако не назвал какие именно.
- По словам президента Украины, у Киева очень комплексный подход. Верховный Главнокомандующий ВСУ заявил, что у Украины есть план, говорится об очень комплексном плане.
- Перед этим военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснял, что на Бахмутском направлении перерезание россиянам логистической артерии, которой является трасса Т0513, даст свои результаты.
- В частности, перерезание этой дороги сначала огненным контролем, а затем – непосредственно физическим контролем – позволит говорить о контроле над югом. В частности, даже не контролируя юго-восточный сектор, но над контролем юга от Бахмута. Подробнее объяснение эксперта по ссылке.