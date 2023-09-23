Далее Украина планирует перекрыть все пути поставки, которые идут в город. Следует заметить, что наши военные уже контролируют ключевую трассу Горловка – Бахмут.

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал, что эта операция, за которой мы идем, очень похожа на российскую.

С той лишь разницей, что они все-таки вели лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы не будем этого делать. Мы постараемся охватить город, и только после того, как он будет охвачен, мы заедем в город,

– рассказал Кирилл Буданов.

По его словам, даже при контрнаступлении Вооруженных Сил Украины потери наших военных одинаково меньше, чем у россиян, несмотря на то, что Украина идет в наступление.

"Но есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, количество наших потерь все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", – добавил генерал-лейтенант.

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