Эта трасса не только логистика, но и опорная линия обороны врага в направлении Николаевка Вторая – Одрадовка – Опитное. Об этом в эфире 24 Канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Он отметил, что по этим пунктам расположен село Зайцево. Оно не менее важно, чем Клищиевка.
Что дало освобождение Андреевке и Клещиевке
По словам Коваленко, освобождение Андреевки и Клещиевки приблизило нас к проведению наступательной операции в направлении дороги Т0513. Перерезание этой логистической артерии сначала огненным контролем, а затем непосредственно физическим контролем – позволит говорить о контроле над югом.
Даже не контролируя юго-восточный сектор, но над контролем юга от Бахмута.
Потом уже будем продвигаться в направлении Зайцево. Однако уже физическое присутствие на Т0513 позволит осуществлять огненное воздействие, например, на восточную логистику,
– объяснил Коваленко.
Надо заметить, что сейчас российские оккупанты пытаются отбить Андреевку и Клищиевку, ведь они очень хорошо понимают, что их ожидает в ближайшее время. Они сейчас идут постоянно в контратаки, которые отбиваются. А потом, когда будет нивелирован их наступательный ресурс, начнется уже наше наступление к Т0513.
"Хотя есть еще небольшой нюанс, кроме Андреевки и Клещиевки, еще нужно освободить маленькую такую деревню, как Курдюмовка. Она также очень важно в общей концепции наступления на Т0513. Я думаю, что в ближайшее время может быть сосредоточено внимание на Курдюмовке", – добавил Александр Коваленко.
Что происходит в районе Бахмути: последние новости
- В аналитическом отчете ISW сообщили, что россияне пытаются восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении. В частности, прибегают к "истерическим контратакам".
- Начальник прессслужбы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш отметил, что у ВСУ появился новый плацдарм который позволит и дальше отражать украинские территории у врага.
- В 5-й отдельной штурмовой бригаде обнародовали видео из освобожденной Клещиевки под Бахмутом. Там не осталось ни одного целого здания.