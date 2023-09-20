Недавнее передислокирование российских десантников из Бахмута на Запорожье, вероятно, ослабило оборону России вокруг Бахмута. Об этом сообщили британские разведчики.
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У россиян – кризис у Бахмута
По данным разведчиков, с 15 сентября ВСУ взяли под свой контроль села Клещеевка и Андреевка. Этот тактический успех приблизил украинские силы к дороге Т 05-13 – один из основных путей поставки в Бахмут с юга.
Однако Россия продолжает удерживать железнодорожный путь, который пролегает вдоль насыпи между Клещеевкой и Т 05-13, создавая препятствие, которое легко защитить,
– заявили в британской разведке.
Там подчеркнули, что недавняя передислоковка российских ВДВ из Бахмута на Запорожье на юге Украины, вероятно, ослабила оборону России вокруг Бахмута.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- По состоянию на 20 сентября в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел.
- В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.
- На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
- На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.
- А в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.