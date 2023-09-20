Недавнее передислокирование российских десантников из Бахмута на Запорожье, вероятно, ослабило оборону России вокруг Бахмута. Об этом сообщили британские разведчики.

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У россиян – кризис у Бахмута

По данным разведчиков, с 15 сентября ВСУ взяли под свой контроль села Клещеевка и Андреевка. Этот тактический успех приблизил украинские силы к дороге Т 05-13 – один из основных путей поставки в Бахмут с юга.

Однако Россия продолжает удерживать железнодорожный путь, который пролегает вдоль насыпи между Клещеевкой и Т 05-13, создавая препятствие, которое легко защитить,

– заявили в британской разведке.

Там подчеркнули, что недавняя передислоковка российских ВДВ из Бахмута на Запорожье на юге Украины, вероятно, ослабила оборону России вокруг Бахмута.

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