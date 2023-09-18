Украинские военные же наоборот – улучшили свою ситуацию с логистикой на востоке. Об этом 24 Каналу рассказал майор Родион Кудряшов – заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заметив, что наши защитники проделали огромную работу.
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Как изменилась ситуация на Бахмутском направлении
К середине лета был полностью освобожден берег канала Северский Донец. Это, в свою очередь, позволило развернуть плацдарм для дальнейших действий. ВСУ планировали двигаться по достопримечательностям и завладеть такими населенными пунктами как Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка.
Заметим, что Андреевка – логистический узел для перечисленных населенных пунктов.
Это означает, что Вооруженные Силы уверенно двигаются вперед. Есть определенные планы по дальнейшим действиям и последующим шагам по освобождению Бахмута. Мероприятия, которые прошли в течение лета – это огромная работа ВСУ,
– подчеркнул Родион Кудряшов.
Увольнение Андреевки для россиян стало неприятной новостью, ведь их привычные логистические пути для обеспечения фронта должны корректироваться. В то же время ВСУ, продвинувшись вдоль железнодорожного пути, улучшили свою логистику.
"На сегодняшний день противник вынужден отходить от первой линии обороны и хаотично строить вторую линию обороны. Это сильно усложняет не только логистику, но и в принципе ведение службы по обороне противника", – заметил майор.
Однако стоит отметить, что логистика оккупантов все еще остается мощной. Сейчас важно смещение россиян с их главных позиций на резервные.
Родион Кудряшов о последствиях успехов ВСУ для окупантов: смотреть видео
Ситуация вокруг Бахмута: что известно
- Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении россияне сосредоточили значительную группировку. Речь идет о 52 тысячи военнослужащих, примерно 274 танка, свыше 1000 БМП, 150 артсистем и свыше 120 РСЗО. Всего на Востоке Украины около 150 тысяч российских оккупантов.
- На южном фланге Бахмутского направления инициатива у Сил обороны Украины. В то же время российские военные находятся в активной обороне, пытаясь контратаковать. Для этого, в частности, используются беспилотники.
- Командира 3-й ОШБр Максим Жорин объяснил, что недавнее увольнение Андреевки является очень важной операцией. Дело в том, что это позволяет ВСУ оцепить Бахмут. Кроме того, во время боев за Андреевку было уничтожено значительное количество живой силы и техники врага.