Українські військові ж навпаки – покращили свою ситуацію з логістикою на Сході. Про це 24 Каналу розповів майор Родіон Кудряшов – заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, зауваживши, що наші захисники проробили величезну роботу.

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До середини літа був повністю звільнений берег каналу Сіверський Донець. Це, своєю чергою, дозволило розгорнути плацдарм для подальших дій. ЗСУ планували рухатись по визначних висотах і заволодіти такими населеними пунктами як Андріївка, Кліщіївка і Курдюмівка.

Зауважимо, що Андріївка є логістичним вузлом для перерахованих населених пунктів.

Це означає, що Збройні Сили впевнено рухаються вперед. Є певні плани щодо подальших дій і наступних кроків щодо звільнення Бахмута. Заходи, які відбулись упродовж літа – це величезна робота ЗСУ,

– наголосив Родіон Кудряшов.

Звільнення Андріївки для росіян стало неприємною новиною, адже їхні звичні логістичні шляхи для забезпечення фронту мусять коригуватись. Водночас ЗСУ, просунувшись вздовж залізничної колії, покращили свою логістику.

"На сьогодні противник змушений відходити від першої лінії оборони та хаотично будувати другу лінію оборони. Це сильно ускладнює не лише логістику, а й в принципі ведення служби щодо оборони противника", – зауважив майор.

Проте варто відзначити, що логістика окупантів все ще залишається потужною. Зараз важливо зміщення росіян з їхніх головних позицій на резервні.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

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