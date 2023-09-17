Про це 24 каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, попри відчутний опір загарбників, Сили оборони продовжують звільнення української території на Донеччині.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Як пояснюють військові оглядачі, ситуація на флангах Бахмута суттєво відрізняється. Якщо на Південь від міста ЗСУ продовжують наступальні дії, то на півночі ситуація не змінюється через значно сильніші оборонні позиції противника.

"На Бахмутському напрямку й особливо на південному фланзі ініціатива належить Силам оборони України. Противник перебуває в активній обороні й намагається контратакувати, але українські військові тримають стрій і змушують росіян відходити з боями", – зазначив пресофіцер.

Ілля Євлаш про сили противника на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Росіяни “огризаються” і для зупинки Сил оборони намагаються активно використовувати БпЛА. Також просуванню українських військових на цьому напрямку суттєво перешкоджають інженерні загородження агресора, такі як колючий дріт, мінні поля та протитанкові рови.

Водночас ці перешкоди не є нездоланними для українських військових, які звільняють нашу територію кілометр за кілометром.

Які сили зосередили окупанти поблизу Бахмута

За словами Євлаша, російське угруповання на Бахмутському напрямку За словами Євлаша, російське угруповання на Бахмутському напрямку становить 52 тисячі військових . Його підтримують майже 300 танків і практично стільки ж артилерійських систем. Водночас на цьому напрямку окупанти зазнають суттєвих втрат, що в 7 – 8 разів перевищують українські.

Як змінювалась ситуація довкола Бахмута