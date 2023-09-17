Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, на Сході ворог зосередив тисячі одиниць військової техніки.

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52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і більш ніж 120 систем реактивного залпового вогню,

– заявив Євлаш.

Він зазначив, що загалом на Сході ворог зосередив близько 150 тисячі терористів. Також вони тримають досить багато своєї техніки.

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"Близько тисячі танків, 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і близько 600 систем РСЗВ. Потужне угруповання", – розповів Євлаш.

Водночас втрати так званої "другої армії світу" на Сході перевищують українські у 7 – 8 разів.

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