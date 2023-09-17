Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, на Сході ворог зосередив тисячі одиниць військової техніки.
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Скільки окупантів на Бахмутському напрямку
52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і більш ніж 120 систем реактивного залпового вогню,
– заявив Євлаш.
Він зазначив, що загалом на Сході ворог зосередив близько 150 тисячі терористів. Також вони тримають досить багато своєї техніки.
"Близько тисячі танків, 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і близько 600 систем РСЗВ. Потужне угруповання", – розповів Євлаш.
Водночас втрати так званої "другої армії світу" на Сході перевищують українські у 7 – 8 разів.
Ситуація на фронті сьогодні: що відомо
- Станом на 17 вересня на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Мар’їнки Донецької області. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.
- На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.
- На Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.