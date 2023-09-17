Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, на Востоке враг сосредоточил тысячи единиц военной техники.

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52 тысячи личного состава и приблизительно 274 танка они там содержат. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и более 120 систем реактивного залпового огня,

– заявил Евлаш.

Он отметил, что всего на Востоке враг сосредоточил около 150 тысяч террористов. Также они держат достаточно много своей техники.

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"Около тысячи танков, 3 тысячи боевых бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и около 600 систем РСЗО. Мощная группировка", – рассказал Евлаш.

В то же время потери так называемой "второй армии мира" на Востоке превышают украинские в 7 – 8 раз.

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