Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що ворог намагатиметься відновити контратаки, але, найімовірніше, буде змушений відійти до траси 0513.

До теми Сили оборони мають успіх біля Кліщіївки, Вербового і Новопрокопівки, – Міноборони

Так, тепер Сили оборони України матимуть змогу:

контролювати північний напрямок – до Кліщіївки;

тиснути на південь – у районі Курдюмівки;

рухатись на схід – до залізниці і траси 0513, де лежить село Одрадівка.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.

Чим важлива траса 0513

Це логістична артерія, яка поєднує Бахмут і Горлівку. Перерізавши цю дорогу, захисники зможуть просуватись до Зайцевого.

Для росіян це велика загроза, тому вони намагатимуться дуже швидко відновлювати знекровлені підрозділи та контратакувати,

– зазначив Коваленко.

Однак навряд чи ворогу вдасться перешкодити руху ЗСУ. Найімовірніше, він продовжить відходити і зазнавати втрат.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан припустив, що звільнення Донбасу може початись не з Бахмута, бо він лежить у низині. Набагато зручніше рухатись по висотах до Горлівки і вже там вибудувати лінію оборони.

Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини