Там Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Крім цього, наші захисники також відбили атаки ворога на всіх напрямках фронту.

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Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті на Сході

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Зокрема, там тривають наступальні дії на Півдні від Бахмута.

Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення штурмових дій наші Сили оборони мали успіх,

– заявила вона.

Водночас противник даремно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

Маляр також зазначила, що на Мар'їнському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Так, ворог прагне витіснити наші війська з займаних позицій, але йому це не вдається.

Вона наголосила, що як на Авдіївському, так і Мар'їнському напрямках наші воїни, попри наступальні дії ворога, утримують позиції та проводять штурмові дії.

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Яка ситуація на Півдні нашої держави

Маляр також розповіла, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію та завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Крім того, наші захисники змушують ворога відходити із займаних позицій.

"Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах", – наголосила заступниця міністра оборони.

Вона додала, що на Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та наносять ураження по тилах противника.

Наостанок Маляр розповіла про ситуацію на Півночі нашої держави. За її словами, у прикордонних з Росією районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону. До того ж ворог здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання наших військ на гарячі напрямки.

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