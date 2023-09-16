Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Він також зазначав, що від села наразі вже майже нічого не залишилося, передає 24 Канал.

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Бородін розповів, що наразі ситуація на Бахмутському напрямку, зокрема поблизу населеного пункту Андріївка, стабілізується, а наші захисники закріплюються на нових позиціях.

Він також зазначив, що під час штурмових дій головний елемент не тільки самі штурми, а й закріплення. Тому наразі українські військові роблять все, щоб утримати ці позиції.

Це дві важливі операції. От зараз це закріплення, утримання, підготовка позицій. Тому що підхід до формування та будування позицій у нас і у ворога суттєво відрізняється,

– сказав він.

Він також наголосив, що більшість російських солдатів, які утримували Андріївку, загинула під час штурму населеного пункту нашими військовими. Водночас частині загарбників усе ж вдалося втекти з-під прицільного вогню нашої армії.

Наостанок Бородін наголосив, що наразі від населеного пункту вже нічого не залишилося. За його словами, про розташування Андріївки зараз нагадує хіба що назва.

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