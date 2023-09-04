Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що ворог не має шансів утримати Кліщіївку, бо його потенціал у техніці не того функціоналу.

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"Ми можемо спостерігати за дуже цікавою ситуацією. У них фактично повністю нівелюється танкова дивізія" – зазначив Коваленко.



ЗСУ витискають росіян з Кліщіївки / скриншот DeepStateMAP

За його словами, в умовах тотального дефіциту комплектації техніки окупанти змушені комбінувати різні варіанти та нетрадиційно використовувати танки, наприклад у наступі.

Кліщіївка – "острів"

Населений пункт фактично лежить у полі. З нього виключно дорога на Бахмут і дорога на Андріївку.

Це все робить Кліщіївку таким собі "островом", який дуже важко росіянам утримати,

– констатував Коваленко.

Так, усе йде до того, що Сили оборони повністю виб'ють окупантів із села. Це дасть змогу перерізати трасу 0513, яка поєднує південні квартали Бахмута та північ Горлівки, та просуватися в напрямку Зайцевого.

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