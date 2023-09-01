Про це 24 Каналу сказав майор Збройних Сил України, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов, наголосивши, що певні позиції ЗСУ вигідніші за ті, які займають окупанти.

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Кудряшов зазначив, що, аби "відкрити замок", який "повісили" безпосередньо на Бахмут, потрібно спочатку відкрити фланги. Після того місто відкриється саме собою. Адже загарбники свого часу теж перерізали логістичні сполучення й заходили з флангів.

Ми зробимо все для того, щоб ворог мав скрутне становище щодо підвезення боєприпасів, своїх тилових підрозділів,

– наголосив майор ЗСУ.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав захисників і дав завдання "дотиснути" Кліщіївку. За словами Кудряшова, ці побажання він висловив під час розмови із солдатами після гарячої літньої кампанії на Бахмутському напрямку.

Воїн певен, що Сили оборони України спроможні виконати це завдання – для цього потрібен час, планування та вдалий крок щодо штурмових дій.

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Майор ЗСУ вважає, що звільнення таких населених пунктів, як Андріївка, Кліщіївка та Курдюмівка – це питання часу.

На мою думку, ворог уже морально готовий розпрощатися з цими населеними пунктами,

– сказав Кудряшов.

Адже, пояснив він, певні позиції, які займають ЗСУ, вигідніші, ніж ті, що залишаються за окупантами. Тому найближчим часом літня кампанія ознаменується здобуттям певних територій і позицій противника. І наші захисники матимуть великий оперативний успіх саме на ділянці Бахмута.

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