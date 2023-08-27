Про це 24 Каналу розповів Максим Жорін: екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади. За його словами, ЗСУ на південь від Бахмута продовжують просуватись і не дають ворогу створити міцну оборону.

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Як виглядають бої 3 штурмової бригади

Ситуація довкола Бахмуту залишається напруженою. Це пов’язано із тим, що обидві сторони прагнуть просунутись на цьому напрямку вперед.

Ворог постійно перекидає на Бахмутський напрямок додаткові сили, намагаючись контратакувати. Однак ініціатива залишається за Силами оборони, попри складність ситуації.

"Вчора (26 серпня – 24 Канал) ми мали успіх у локальних наступальних діях, внаслідок яких нам вдалося вибити ворога з важливих позицій та поповнити наш обмінний фонд", – поділився Жорін.

Зверніть увагу! Росія постійно вкидає на південь від Бахмута додаткові сили, але ЗСУ знищують їх під час оборони. Як пояснює Жорін, російська піхота не здатна вести бій на рівних із 3 штурмовою, а більшість російської важкої техніки на цьому напрямку вже знищено.

ЗСУ не дають ворогу закріпитися

3 штурмова бригада розпочала наступ на позиції росіян на південь від Бахмута ще в травні. Важливо, що цей наступ розпочався на щойно зайняті окупантами позиції, які не були настільки підготованими, як на Запоріжжі.

Ми намагаємось тримати динаміку й розуміємо, наскільки важливо просуватися інтенсивно, не дозволяючи ворогу створити міцні оборонні рубежі, – зазначає військовий.

Однак це не означає, що бої поблизу Бахмута є менш важкими, аніж на Півдні. 3 штурмова бригада під час наступальних дій також регулярно наштовхується на російське мінування.

Для того, щоб не дати окупантам побудувати серйозних фортифікаційних систем, Сили оборони намагаються вибивати росіян з його позицій або наносити ураження.

“У ворога є певні позиції, на яких вони намагаються закопатись. Але ми постійно знищуємо особовий склад противника, через що кожному новому підрозділу окупантів доводиться рити окопи поблизу трупів своїх попередників", – розповів Жорін.

Максим Жорін про ситуацію поблизу Бахмута: дивіться відео

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