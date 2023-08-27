Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що відбувається на цьому напрямку.

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"Біля Куп'янська росіяни намагаються сконцентрувати сили, перегруповуються. Тобто вони готують ще один потужний удар", – зазначив Коваленко.

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Однак ресурси ворога не наступального функціонала, а радше оборонного. Хоча з такими силами можна наступати, але це забирає більше часу, особового складу та техніки.

Зверніть увагу! Одна з причин активізації росіян біля Куп'янська – реваншистські настрої. Вони прагнуть повернути місто, яке у вересні торік звільнили Сили оборони України.

Де ще може наступати ворог

"Окупанти можуть розраховувати тільки на вузькоспрямовані атаки на окремих локаціях. Наприклад, у напрямку Лимана, Борової", – додав Коваленко.

Хоча в напрямку Лимана вони вже продемонстрували, що нічого там не можуть, у напрямку Борової – аналогічно.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.

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