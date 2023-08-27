Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что происходит на этом направлении.

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"Возле Купянска россияне пытаются сконцентрировать силы, перегруппировываются. То есть они готовят еще один мощный удар", – отметил Коваленко.

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Однако ресурсы врага не наступательного функционала, а скорее оборонительного. Хотя с такими силами можно наступать, но это забирает больше времени, личного состава и техники.

Обратите внимание! Одна из причин активизации россиян возле Купянска – реваншистские настроения. Они стремятся вернуть город, который в сентябре прошлого года освободили Силы обороны Украины.

Где еще может наступать враг

"Оккупанты могут рассчитывать только на узконаправленные атаки на отдельных локациях. Например, в направлении Лимана, Боровой", – добавил Коваленко.

Хотя в направлении Лимана они уже продемонстрировали, что ничего там не могут, в направлении Боровой – аналогично.

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