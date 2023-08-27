Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что происходит на этом направлении.
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"Возле Купянска россияне пытаются сконцентрировать силы, перегруппировываются. То есть они готовят еще один мощный удар", – отметил Коваленко.
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Однако ресурсы врага не наступательного функционала, а скорее оборонительного. Хотя с такими силами можно наступать, но это забирает больше времени, личного состава и техники.
Где еще может наступать враг
"Оккупанты могут рассчитывать только на узконаправленные атаки на отдельных локациях. Например, в направлении Лимана, Боровой", – добавил Коваленко.
Хотя в направлении Лимана они уже продемонстрировали, что ничего там не могут, в направлении Боровой – аналогично.
Ситуация на Купянском направлении: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг усилил активность на Купянском направлении из-за успехов ВСУ на Бахмутском. Оккупанты стремятся оттянуть наши силы.
- Однако благодаря усилиям украинских защитников врагу не удается продвинуться на Купянском направлении. В последнее время захватчики "зализывают раны" и перегруппировываются.
- Как известно, командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции под Купянском. Он принял ряд важных решений для надежности обороны.