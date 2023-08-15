В течение 538 дня полномасштабного вторжения России произошло 23 боевых столкновения. Об этом говорится в традиционных сводках Генштаба ВСУ.
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Какие успехи у Сил обороны
ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши воины закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.
Украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 важный объект противника, 1 вражеский ЗРК и 2 российских артиллерийских средства на огневых позициях.
Россия не прекращает обстрелы
В течение суток российские оккупанты нанесли 42 ракетных и 44 авиационных удара по населенным пунктам и позициям ВСУ. Также они 24 раза обстреляли территорию нашего государства из РСЗО.
К сожалению, в результате агрессии России против Украины есть погибшие и раненые. Среди пострадавших есть дети.
Какая ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационный удар в районе Степного Сумской области и обстреляли из артиллерии и минометов 20 населенных пунктов.
На Купянском направлении оккупанты попытались наступать в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области, однако для них это было бесполезно. Кроме этого захватчики нанесли авиационные удары в районах Загрызового, Ольшанки и Ивановки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине. Также враг бил из артиллерии и минометов по Купянску, Чернещине и Песчаному Харьковской области.
На Лиманском направлении вражеская авиация била по районам Белогоровки на Луганщине и Северского, Веселого и Спорного на Донетчине. Еще россияне обстреляли из артиллерии Северск и Колодези.
На Бахмутском направлении авиация противника наносила удары в районах Васюковки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Также в Донецкой области вражеская артиллерия обстреляла более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Клищиевку, Часов Яр.
На Авдеевском направлении российские захватчики пытались вести наступательные действия южнее Авдеевки Донецкой области, но они оказались безуспешными. Военная авиация России била по районам Невельского и Авдеевки, а артиллерия страны-агрессорки гатила по 10 населенным пунктам. Среди них Авдеевка, Первомайское, Керамик.
На Марьинском направлении наши защитники сдерживают наступление российских оккупантов в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Захватчики нанесли на Донетчике авиационный удар в районе Красногоровки и обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Марьинку, Александрополь, Екатериновку, Елизаветовку.
На Шахтерском направлении россияне хотели восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, но потерпели неудачу. Авиация страны-агрессорки нанесла удары в районах Урожайного, Великой Новоселки, Старомайорского, Макаровки. Более 10 населенных пунктов подверглись вражеским артиллерийским обстрелам. Среди них Угледар, Пречистовка, Ровнополь, Благодатное, Старомайорское.
На Запорожском направлении Россия нанесла авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного. А российская артиллерия обстреляла в Запорожской области более 20 населенных пунктов, в частности, Волшебное, Железнодорожное, Полтавку, Новодаровку, Степное.
На Херсонском направлении вражеская авиация нанесла удары в районах Николаевки и Садового. Также Россия обстреляла из артиллерии Херсон и Понятовку, а в Николаевской области – Очаков.
Другие новости о войне России против Украины
- Недавно в интернете появилось видео освобождения Макаровки от российских захватчиков. Оккупанты панически убегали и теряли свое снаряжение.
- Не так давно Силы специальных операций обнаружили на Юге катер противника. Наши воины с помощью БПЛА уничтожили вражеское судно и сняли это.
- Ранее 3 отдельная штурмовая бригада разбила колонну вражеской техники под Бахмутом, а также ликвидировала целое подразделение вместе с российским командиром. Украинские военные поделились кадрами своей тяжелой работы.