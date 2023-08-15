Зеленский сообщил, что посетил 3 бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана. Эта бригада участвовала в боевых задачах на территории Донецкой и Луганской областей, в оборонных боях за Харьков, в освобождении сел и поселков вблизи Харькова.

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Какие бригады Зеленский посетил на Юге

Зеленский рассказал, что обсудил с командиром бригады наиболее проблемные вопросы. В настоящее время воины бригады ведут наступательные действия на Запорожском направлении.

Спасибо, воины, за службу! Спасибо за то, что даете отпор врагу и освобождаете нашу землю!

– отметил президент.

Зеленский встретился с бойцами 3 бригады оперативного назначения: смотрите видео

Как сообщает сайт ОП, Зеленский встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским.

Кроме того, Зеленский посетил передовой пункт управления 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Благодарю за защиту Украины на Ореховском направлении. Наши воины способны обеспечить Украине реальную свободу. Спасибо за вашу устойчивость и за каждый метр результата!" – подчеркнул президент.

Зеленский посетил передовой пункт управления 46 бригады: смотрите видео

Также глава государства посетил 118 отдельную механизированную бригаду, которая ведет наступательные действия на Мелитопольском направлении.

"Шаг за шагом решительно идут к необходимому результату. Желаю уверенного движения вперед и только вперед. К победе!" – написал Зеленский.

Глава государства посетил 118 отдельную механизированную бригаду: смотрите видео

Зеленский сообщил, что посетил командный пункт 47 отдельной механизированной бригады, которая выполняет боевые задачи на Ореховском направлении.

"Актуальные вопросы, решения, ход боевых действий, потребности – обсуждаем и держим все под контролем. Наши воины обеспечивают нужный результат для нашего государства. Благодарен за службу, за вашу прочность", – отметил глава государства.

Президент побывал на командном пункте 47 бригады: смотрите видео

Президент посетил 117 отдельную механизированную бригаду, бойцы которой выполняют задачи на Ореховском направлении.

"С каждым командиром подробно обсуждаем все вопросы и потребности защитников", – отметил Зеленский.

Зеленский и бойцы 117 бригады: смотрите видео

Военные заявили о необходимости в ПВО и средств РЭБ

Как говорится на сайте ОП, Зеленский заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта, которые находятся в зоне их ответственности, и вместе с комбригами и комбатами обсудил наиболее проблемные вопросы их подразделений.

Военные подчеркивали необходимость средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БПЛА противника. Также есть потребность в беспилотниках, поскольку они быстро расходуются в условиях наступательных действий.